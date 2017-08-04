В подконтрольном России Раздольненском районном суде Крыма завершился судебный процесс над 46-летним жителем села Серебрянка Владимиром Балухом. В начале декабря прошлого года сотрудники ФСБ и полиции во время обыска якобы обнаружили на чердаке дома Балуха 70 патронов от автомата Калашникова, 19 гильз и 5 тротиловых шашек. Украинцу было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов ​и взрывчатых веществ. Прокурор запросил для Балуха пять лет и один месяц колонии общего режима. 4 августа Раздольненский суд аннексированного Крыма вынес приговор украинскому активисту – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей. (Использованы фрагменты видео «Громадське ТВ»)