Украинский активист Владимир Балух выступил с последним словом на заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского суда. Аудиозапись выступления Балуха 3 августа обнародовала на своем сайте Крымская правозащитная группа.

В своей речи Владимир Балух отмечает необходимость «прививать детям потребность быть свободными людьми, отстаивать свою свободу и свое человеческое достоинство», и давать отпор государству каждый раз, когда оно пытается нарушить права граждан.

Крымчанин также отметил, что государство находит методы борьбы с несогласными, и может лишить человека воли, здоровья и жизни.

«Жизнь – это великий подарок, который дается каждому, и великое испытание. Сжигая эту жизнь, люди должны понимать, что их свобода, честь и достоинство только в их руках... Если не дай бог в какой-то момент люди забудут о таких словах как свобода, достоинство и честь, то этот мир прекратит свое существование. А до тех пор, пока есть такие люди, мир будет существовать. Если господь подарит нам такое благо, что таких людей будет становиться больше, тогда государство, без которого на данном этапе истории не обойдешься, его структуры будут вынуждены совершенствоваться. Это всегда происходит под давлением общественности и общественных организаций», – сказал Владимир Балух.

«Родина для меня — это то же самое, что и мама, семья, дети... Я не хочу, чтобы жизнь на земле прекращалась, я не хочу, чтобы когда-то мои потомки, дети всей Украины, упрекнули меня в том, что я где-то смалодушничал, проявил слабость. Да, были объективные причины, никому не хочется переживать того, что переживаю я сейчас. Любого человека можно понять, но лучшие годы своей жизни я все-таки прожил, и в таком возрасте проявлять малодушие я позволить себе не могу», – сказал он.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, прокурор запросил наказание для Балуха в виде лишения свободы сроком на 5 лет и один месяц колонии общего режима.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.