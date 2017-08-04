В Крыму ожидается аномально жаркая погода – среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов. Крым.Реалии рассказывают, чем полуострову грозит такое потепление и как можно защититься от погодных аномалий.

Крымский гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение 3 августа. По прогнозам метеорологов, аномально жаркая погода продержится на полуострове 5 дней. В этот период среднесуточная температура воздуха может превышать климатическую норму на 7 градусов.

Первая декада августа будет очень жаркой – до +37…+39°

«Ожидается, что первая декада августа в Крыму будет очень жаркой (максимальные температуры днем +37…+39°, минимальные ночью +28…+30°), что характерно для этого месяца», – сообщают синоптики.

По информации гидрометцентра, в последний раз такой жаркий август на полуострове был в 2010 году – тогда максимальная температура воздуха 8 августа составила +39,5°. Но есть и хорошая новость. По данным синоптиков, ощущение жары немного сгладит усиливающийся временами северо-восточный ветер до 17-20 м/с, что также характерно для крымского августа.

Пожары, отравления, ухудшение здоровья

Крымское управление МЧС России заявляет, что пожарные бригады находятся в состоянии готовности. Еще до наступления пиковых температур на полуострове зафиксировали рекордное количество возгораний. 2 августа пожарные 79 раз выезжали для ликвидации пожаров на открытой местности, сообщает пресс-служба ведомства. Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем и халатное отношение к пожарной безопасности.

Наиболее уязвимыми для возгораний остаются Симферопольский район, Симферополь и Керчь

«Наиболее уязвимыми для возгораний по-прежнему остаются густозаселенные территории и муниципальные образования полуострова, а именно Симферопольский район и города Симферополь и Керчь», – говорится в сообщении МЧС.

К примеру, 2 августа в поселке Николаевка пожар охватил 45 гектаров. По данным МЧС, возгорание там возникло в нежилой постройке, после чего огонь из-за порывов ветра перекинулся на сухую траву.

Вследствии случившихся пожаров никто не погиб и не травмировался. Пресс-служба МЧС заверяет, что с начала года по фактам нарушений требований пожарной безопасности составили 379 административных протоколов.

Еще одно последствие жары и засухи – обмеление Тайганского водохранилища. Воду из него, например, брал сафари-парк «Тайган», однако, как сообщил его владелец Олег Зубков, в таких погодных условиях это стало невозможным.

Аномальная жара сказывается и на состоянии здоровья крымчан. Медики сообщают, что хуже всего такую погоду переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тяжело приходится и больным диабетом, а также людям, которые истощены из-за стрессов и тяжелой физической работы.

Любой летний период – это подъем острых кишечных инфекций

«Те, кто работает на открытом солнце, на воздухе, – им тоже тяжело. Еще уязвимая группа — малыши грудного возраста. Потому что у них еще теплообмен не так налажен, поэтому им тяжело адаптироваться. И еще тяжело людям, у которых есть нарушения режима дня, те, кто не высыпаются», – рассказал в комментарии для Крым.Реалии главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

В то же время на рост отравлений и других кишечных заболеваний возросшая жара никак не повлияла. По данным крымского врача-инфекционаста Натальи Рымаренко, летом на полуострове всегда активно распространяются кишечные заболевания, независимо от того, насколько жаркой является погода.

«Любой летний период – это подъем острых кишечных инфекций. Другое дело, сердечно-сосудистые – это да, тут речи нет. А инфекционные – это классика для лета, плюс семь градусов тут особо роли не играет», – рассказала врач.

Меры предосторожности

Чтобы избежать последствий жары, медики советуют крымчанам придерживаться комплекса мер предосторожности. Во-первых, не выходить на улицу без головного убора. В идеале это должны быть панама и шляпа с полями, которые закрывают лицо и уши.

«Следует иметь с собой питьевую воду с запасом для обтирания, чтобы при помощи нее платком или другой тряпочкой обтереться. Особенно шею, локтевые изгибы, места под коленями. Там кровоток ближе всего к поверхности», – советует врач Отто Стойка.

Он обращает внимание на то, что в такую погоду следует ограничить активность: не бегать, размеренно передвигаться по улице и, по возможности, не заниматься физическим трудом на открытом солнце.

Стоит избегать душных помещений, транспорта в час пик, открытых мест, где нет растительности и воды

«Желательно избегать душных помещений, транспорта в час пик, открытых мест, где много солнца, и нет растительности и воды», – отметил медик.

В местах отдыха на море Стойка советует сместить посещение пляжа на утренние и вечерние часы. Днем врач советует находится в тени либо в прохладных помещениях.

«На море свой микроклимат. Там может не почувствоваться не столько жара, сколько солнечные лучи. Можно получить ожоги. Поэтому нужно быть внимательными, использовать солнцезащитный крем, тенты и тень», – отметил Отто Стойка.

По совету инфекциониста Натальи Рымаренко, чтобы не подхватить кишечную инфекцию, нужно придерживаться общих правил гигиены.

Ни в коем случае нельзя покупать еду на стихийных рынках, чтобы не подхватить кишечную инфекцию

«Ни в коем случае нельзя покупать еду на стихийных рынках. Покупать все в местах, которые для этого предназначены. И второе – мыть овощи, мыть фрукты, мыть руки. И все. Если придерживаться этих норм, ничего не случится», – сказала она в комментарии для Крым.Реалии.

Крымское управление МЧС выпустило обращение, в котором описало, что следует делать при солнечном ударе. По рекомендациям спасателей, в первую очередь нужно перенести пострадавшего в тень или уложить в постель, дать обильное питье, чтобы увеличить теплоотдачу, приложить холодный компресс к голове.

При солнечном ударе обязательны покой и свежий воздух в прохладном, хорошо проветриваемом помещении

«При повышении температуры необходимо дать жаропонижающие препараты. Обязательны покой и свежий воздух в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. В тяжелых случаях применяют обертывание влажной простыней. В случае падения сердечной деятельности применяют сердечные средства. До прибытия врача необходимо продолжать делать охлаждающие процедуры или самим госпитализировать пострадавшего в больницу», – говорится в сообщении МЧС.

По данным синоптиков, жара в Крыму спадет в районе 9 августа.

Несмотря на значительное потепление воздуха, температура воды в Черном и Азовском море не превышает нормы. Гидрометцентр сообщает, что 2 августа вода прогрелась от 21 до 26 градусов.