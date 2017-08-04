"Я не боюсь ничего. Я не боюсь бога". Так ответил президент Венесуэлы Николас Мадуро на новую волну критики западных стран. По его приказу в стране продолжают задерживать оппозиционеров и протестующих на улицах. За годы беспорядков в стране погибли около сотни людей.

Коротко рассказываем о том, как в стране развивался политический кризис, который продолжается уже несколько лет.

5 марта 2013 года

Уго Чавес, правящий страной практически 13 лет, умер в после нескольких лет борьбы с раком. В течение всего времени правления он укреплял собственную власть, менял законы и Конституцию страны, чтобы обеспечить себе переизбрание. Тем не менее, он пользовался поддержкой многих венесуэльцев, особенно людей с низким достатком.

Будучи у власти, он национализировал многие иностранные компании, включая крупные нефтяные активы. Нефть была опорой популистского режима Чавеса.

В этот же день

Исполняющим обязанности, а вскоре президентом страны стал Николас Мадуро. Чавес назвал его своим преемником после победы на очередных президентских выборах за несколько месяцев до своей смерти.

Мадуро – в прошлом водитель автобуса, был президентом Национальной ассамблеи, министром иностранных дел и вице-президентом Венесуэлы.

Ноябрь 2014 года

В ответ на самые низкие за последние несколько лет цены на нефть Мадуро объявил о сокращении государственных расходов на 20%. В стране, где 96% доходов от экспорта составляет продажа нефти, уже некоторое время наблюдался экономический спад и нехватка основных товаров.

Венесуэльцы начали выходить на антиправительственные протесты.

Декабрь 2015 года

Оппозиция впервые за несколько лет выигрывает большинство мест в Национальной ассамблее Венесуэлы, законодательном органе страны. Партия Чавеса (которую затем возглавил Мадуро) потеряла большинство впервые с момента своего создания.

Январь 2016 года

Мадуро объявил в стране чрезвычайную экономическую ситуацию. Центральный банк сообщил что за девять первых месяцев 2015 года экономика страны сократилась на 4,5%. Инфляция при этом составила 141,5% – на тот момент худший показатель в мире.

60-дневный режим чрезвычайной ситуации давал Мадуро более широкое право вмешиваться в ведение бизнеса или ограничивать доступ к валюте.

1 сентября 2016 года

В Каракасе прошел один из самых масштабных протестов за более чем десятилетие. Журналисты писали о нескольких сотнях тысяч демонстрантов, венесуэльская оппозиция говорила о миллионе.

Митингующие требовали отставки Мадуро. Многие жаловались на нехватку базовых товаров, еды, медикаментов и безработицу.

30 марта 2017 года

Верховный суд Венесуэлы, членов которого называют лояльными к Мадуро, распустил Национальную ассамблею (парламент), находящуюся в оппозиции к президенту. Верховный суд взял обязанности парламента на себя. Решение повлекло новую волну антипрезидентских протестов, а эксперты говорили о том, что Мадуро превращается в диктатора.

1 апреля 2017 года

Верховный суд заявил, что пересмотрит свое решение, но протесты все равно продолжились.

16 июля 2017 года

Оппозиция организовала неофициальный референдум, в котором, по данным экспертов, приняли участие более семи миллионов венесуэльцев (всего в стране более 31 миллиона граждан).

98 процентов проголосовавших высказались против идеи Мадуро созвать Конституционную ассамблею (этот орган обладал бы большей властью, чем любые другие органы страны). Участники референдума также проголосовали за то, чтобы венесуэльские войска защищали Конституцию страны, и за проведение досрочных президентских выборов.

Мадуро назвал референдум нелегитимным и не признал его результатов.

30 июля 2017 года

Мадуро провел голосование в Конституционную ассамблею. Среди более чем 500 новоизбранных членов органа много соратников Мадуро и, например, его жена.

Оппозиция референдум бойкотировала. Но, по официальным данным, в голосование взяли участие более восьми миллионов граждан. (Компания, которая предоставила Венесуэле машины для голосования, заявила, что правительство преувеличило явку как минимум на миллион.)

Голосование сопровождалось беспорядками и насилием – как минимум 10 человек погибли.