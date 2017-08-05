Каждый год в последнее воскресенье июля Россия отмечает день своего флота. В подтверждение дружбы Украина в 2011 году даже перенесла празднование дня своего флота на эту же дату. Но не помогло. Россия дружила только на словах, а на деле готовилась к оккупации украинских территорий. Теперь украинского флота нет на полуострове. А Черноморский флот России продолжает накачивать мышцы и увеличивает количество боевых кораблей.

Кому теперь угрожает Черноморский флот России – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 17.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 17.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.