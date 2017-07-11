«Си Бриз-2017»: ответ на агрессию в Черном море

В Одессе, которая после аннексии Крыма превратилась в «флотскую столицу Украины», 10 июля официально открыли ежегодные украинско-американские учения «Си Бриз-2017». В маневрах, которые пройдут на море, в воздухе и на земле, участвуют более 3 тысяч военных из 16 стран.

В приветственном слове командующий украинских ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что «Си Бриз» является «ответом идеологам, которые ведут гибридную войну против Украины». Поэтому на церемонии открытия вместо слова «противник» в адрес России спикеры чаще использовали другое слово ‒ «враг». Черное море, отмечали они, за последние три года перестало быть безопасным. Вернуть безопасность региону ‒ общая цель НАТО и их партнеров.

Действия России не ослабили страны НАТО, а наоборот, сделали их сильнее

«Сейчас, как никогда ранее, мы сотрудничаем в партнерстве со странами черноморского региона. Действия России не ослабили страны НАТО и партнеров, а, наоборот, сделали их сильнее», ‒ отметил руководитель учений с американской стороны капитан первого ранга Тейт Уэстбрук.

Участники и особенности «Си Бриз-2017»

ВМС США на «Си Бризе-2017» представлены двумя боевыми кораблями ‒ эсминцем Carney (DDG-64) и ракетным крейсером The Hue City (CG- 66). Военно-морские силы Украины представляют 15 кораблей, катеров, судов обеспечения. К маневрам привлечены Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба, Сухопутные войска и Воздушные силы. Также в учениях примут участие военные корабли и катера Румынии, Турции, Грузии. Маневры будут проходить в более сложном, чем раньше, формате «free play» (свободная игра).

Исполнители до последнего момента не будут знать, какие у них «угрозы» во время операции

«Исполнители ‒ корабельный состав, морская пехота, авиация – до последнего момента не будут знать, какие у них «угрозы» во время операции», ‒ объясняет руководитель маневров с украинской стороны капитан первого ранга Алексей Неижпапа.

По легенде учений, участникам предстоит обезвредить подводную лодку. Роль «агрессора» будет выполнять субмарина Batiray ВМС Турции. Сейчас она пришвартована у причалов Одесского морского вокзала. Как сообщает пресс-служба Одесского отряда морской охраны Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, иностранная подводная лодка зашла в территориальное море Украины впервые за 10 лет.

По данным украинского погранведомства, морская фаза «Си Бриза» будет состоять из нескольких частей. Совместно с иностранными партнерами корабли и катера морской охраны ГПСУ будут участвовать в поиске, обнаружении и задержании судна-нарушителя с якобы радиационным источником на борту.

Как и в прошлом году, планируется десантирование на речном участке.

Корабли и катера морской охраны будут участвовать в поиске и задержании судна-нарушителя

В этом году штабов на «Си Бризе» будет два: непосредственное руководство учениями и отдельный штаб морского командования, разработанный по стандартам НАТО.

Украинско-американские маневры продлятся две недели в северо-западной части Черного моря, на территории Одесской и Николаевской областей.

Между тем Россия заявила, что ее Черноморский флот будет наблюдать за ходом учений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах аннексированного Крыма. По данным агентства, в частности речь идет о воздушной разведке.

Из истории маневров

В этом году «Си Бриз» мог быть юбилейным. 20 лет прошло с тех пор, как в 1997-м, согласно «Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений» между министерствами обороны США и Украины, международные военно-морские учения впервые были проведены в Одесской, Николаевской областях и в Крыму.

Но в 2000 году вместо «Си Бриз» в Украине прошли широкомасштабные военно-морские маневры «Кооператив Партнер-2000», в которых приняли участие около 50 единиц кораблей, катеров и судов.

В 2006 году «Си Бриз» были сорваны из-за протестов сторонников Коммунистической и Прогрессивной социалистической партий. Акции левых и пророссийских сил, которые рассматривали «Си Бриз» как экспансию НАТО, состоялись летом того года в Крыму.

Три года назад Верховная Рада отказалась рассмотреть законопроект, который был внесен президентом Виктором Ющенко (акты, регламентирующие пребывание в Украине иностранных военных, принимаются ежегодно ‒ ред.). Таким образом, маневры «Си Бриз-2009» не состоялись.

В 2014 году «Си Бриз» имел сокращенный формат с исключительно морской фазой. К тому же иностранные военные корабли в украинские порты тогда не заходили.

В 2015 году военно-морские учения вернулись к полноценному формату, при котором отрабатываются сухопутный, воздушный и морской компоненты.

В «Си Бриз-2016», как и в этом году, приняли участие 16 стран. Кроме организаторов, Украины и США, это были Великобритания, Болгария, Греция, Грузия, Италия, Испания, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Швеция и Финляндия.