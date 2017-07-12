В Одессе набирают обороты военные учения «Си Бриз-2017» с участием 16 стран. Перед активной фазой маневров украинские и иностранные военные проходят боевое слаживание. Военные водолазы отрабатывают водолазные спуски, поиск подводных взрывоопасных предметов. Военнослужащие ВМС и Государственной пограничной службы Украины тренируются в осуществлении досмотровых операций на борту судов. Румынские моряки проводят занятия по борьбе за живучесть корабля. Также в Одессе находятся крейсер и эсминец ВМС США.