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Как проходят военные учения «Си-Бриз 2017» в Одессе (видео)

Как проходят военные учения «Си-Бриз 2017» в Одессе (видео)
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В Одессе набирают обороты военные учения «Си Бриз-2017» с участием 16 стран. Перед активной фазой маневров украинские и иностранные военные проходят боевое слаживание. Военные водолазы отрабатывают водолазные спуски, поиск подводных взрывоопасных предметов. Военнослужащие ВМС и Государственной пограничной службы Украины тренируются в осуществлении досмотровых операций на борту судов. Румынские моряки проводят занятия по борьбе за живучесть корабля. Также в Одессе находятся крейсер и эсминец ВМС США.

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