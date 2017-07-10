Командующий ВМС Украины: учения «Си Бриз – 2017» помогут укрепить безопасность в Черноморском регионе

Мероприятия, запланированные в рамках украинскио-американских военно-морских учений «Си Бриз – 2017», важны для укрепления безопасности в Черноморском регионе, который является кризисным в связи с аннексией Россией Крыма и агрессией на Донбассе. Об этом на открытии «Си Бриз – 2017» 10 июля заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, сообщают на сайте Минобороны Украины.

Игорь Воронченко также отметил, что, начиная с 1997 года, маневры в рамках «Си Бриз» оказывают существенную помощь Украине «на пути достижения стандартов НАТО в подготовке и применении сил, подтверждают стремление украинского народа жить в семье цивилизованных народов мира». По его словам, с учетом вызовов и угроз современности, опыта предыдущих лет, в этом году значительное внимание уделят подготовке национальных штабов.

В пресс-службе украинского оборонного ведомства уточнили, что «Си Бриз – 2017» будет включать учения по противолодочной, противокорабельной, противовоздушной обороне, силовому освобождению захваченного судна. Кроме того, планируется проведение десантной и речной операций, обучение по поиску и спасению людей, подводным работам по разминированию, а также проводке кораблей за тралами и тому подобное.

Украинско-американские учения «Си Бриз – 2017» стартовали 10 июля в Одессе и будут проходить до 23 июля в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.

В учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину. Всего в учениях примут участие более 30 тысячи человек.

Многонациональные военные учения «Си Бриз» проводятся в Украине с 1997 года, соорганизаторами являются Украина и США.