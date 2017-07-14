Военные украинско-американские учения «Си Бриз-2017» впервые пройдут в режиме «фриплей (свободной игры)». Об этом 14 июля заявил руководитель учений с американской стороны капитан первого ранга Тейт Уэстбрук. Это означает, что военные подразделения не будут знать заранее плана учений, то есть действий воображаемого противника. Это будет для них неожиданностью, что должно сделать учения более сложными и реалистичными. 14 июля состоялась высадка морского десанта на полуостров Тендровская коса под прикрытием из воды и с воздуха, а также демонстрация авиационных компонентов учений, в том числе впервые в небо Украины взлетел американский конвертоплан V-22 Osprey. В этом году в учениях, кроме Украины и США, участвуют Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Швеция и Франция.