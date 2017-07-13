В Одессе и на полигоне Широкий Лан в Николаевской области проходят военные учения «Си Бриз-2017». В них принимают участие представители 16 стран, включая организаторов ‒ Украину и США. Активная фаза маневров стартует 18 июля. Сейчас же военные отрабатывают взаимодействие подразделений – «проходят боевое слаживание».

В открытом море корабельные тактические группы выполняют элементы по высадке морского десанта, учебные артиллерийские стрельбы и тому подобное. Тем временем на берегу ‒ на территории Западной военно-морской базы в Одессе ‒ тренируются водолазы Украины, США, Великобритании, Канады, Грузии, причем канадские военные водолазы в маневрах «Си Бриз» участвуют впервые.

Один из принципов работы водолазов армий стран НАТО заключается в минимизации рисков для человека.

«Безопасность военных ‒ прежде всего», ‒ объясняет лейтенант 8-й саперной части ВМС США Анна Мансуэти. По ее словам, в определенных ситуациях для поиска и обезвреживания подводных взрывоопасных предметов используют управляемых роботов.

Такая робототехника могла бы пригодиться для разминирования территорий на востоке Украины, считает командир поисково-спасательной группы ВМС Украины Алексей Нестеров.

Капитан 2-го ранга Нестеров рассказывает, что во время тренировок в ходе «Си Бриз» осуществляются практические водолазные спуски для поиска взрывоопасных предметов на подводной части корпусов военных кораблей, выявление и нейтрализации мин на грунте. В тренировках участвуют судно размагничивания «Балта» и катер «Сокаль» ВМС Украины.

На стадии подготовки к активной части «Си Бриза» у румынского корабля «Мачелариу» и украинского фрегата «Гетман Сагайдачный» есть и свои задачи. К примеру, команда корвета ВМС Румынии отрабатывает действия по борьбе за живучесть корабля.

Формат «свободной игры»

В этом году активная фаза учений «Си Бриз» впервые будет проходить в формате free play («свободная игра») – исполнители (корабельный состав, морская пехота, авиация) до последнего момента не будут знать, какие существуют «угрозы» во время операции.

«И моя команда, и партнеры готовы к такому более сложному формату учений», ‒ заверил командир американского ракетного крейсера The Hue City (CG-66) Дэниел Гилен.

Оба боевых корабля ВМС США ‒ крейсер The Hue City и эсминец Carney (DDG-64) ‒ пришвартованы у причалов Одесского порта. Неподалеку морского вокзала Одессы впервые за 10 лет можно увидеть иностранную подводную лодку.

Турецкая субмарина Batıray на «Си Бризе» будет выполнять роль «вражеского корабля», который участники учений должны найти.