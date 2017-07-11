В год 20-летия учений вопрос звучит, согласитесь, несколько странно. Но его задают, и порой – в очень жесткой форме.

Как, например, во время церемония открытия «Си Бриза-2017» наш журналист спросил у руководителей учений примерно следующее: «Вот мы который год проводим учения, а в 2014-м «случился Крым». Мол, не уберегли совместными усилиями – так что толку тренироваться вместе? А на днях у меня один коллега тоже прелюбопытную вещь спросил: «А участники «Си Бриза» «вышки Бойко» отвоюют? Нет? Разве у них нет сил? Есть? Так в чем дело?».

Если бы тут была доля юмора – так нет! Можно сказать, что вопросы попросту провокационные. Но а если не отмахиваться от них?

Начиная с первого «Си Бриза», с 1997 года – мне довелось участвовать в подавляющем большинстве учений этой серии. Что такое 1997 год? Это год, когда только поделили Черноморский флот бывшего СССР. Это год, когда в адрес Военно-Морских Сил Украины уже никто не мог сказать типа «самопровозглашенные». Это период, когда национальному флоту была ох как необходима международная поддержка, признание. Последнее добывали и в дальних походах. И она пришла – в виде «Си Бриза». Конечно, не только в таком виде. Но проведение в Украине украинско-американского военно-морского учения с приглашением флотов целого ряда других стран – это уже было международное признание. И очень важно, что наш тогда еще весьма молодой флот сделал все от него зависящее, чтобы партнеры пришли к нам кораблями, самолетами, личным составом и в следующем году, и в последующие годы.

Цель: взаимосовместимость. Чтобы ее выработать, надо уметь взаимодействовать по единым стандартам

Ну вот давайте возьмем тему сегодняшнего, уже 15-го по счету «Си Бриза» – проведение многонациональной морской операции в кризисном регионе. Выделю слово «многонациональной». Почему именно «многонациональной»? Гуртом и батька легко бить? Ну, примерно так. Но поверьте, чтобы вот так, «многонационально», то есть совместно, проводить действия на море, надо много и много совместно тренироваться. Во имя чего? Есть цель? Есть: выработать взаимосовместимость. Чтобы ее выработать, надо уметь взаимодействовать по единым стандартам. Да, по тем самым стандартам НАТО, поскольку в международной кооперации флотов «на вооружении» именно они. И вот заниматься этим столько лет? Да. Меняются личный состав, корабли, ситуация, задачи.

Наши черноморские соседи Румыния и Болгария уже достаточно давно в НАТО. И мы знаем, что их, так сказать, никто не тронет. Но надо понимать, что их путь в альянс тоже не был устлан лепестками роз. Они тоже приобретали, нарабатывали необходимые оперативные возможности, овладевали стандартами, отрабатывали взаимосовместимость.

Но вернемся к нашим, весьма суровым реалиям. 2014 год. Украинские ВМС тогда потеряли значительную часть корабельного состава, военнослужащих, вооружений и техники, пунктов базирования. Существовала угроза вражеских десантов. И это в ситуации, когда государство Украина – не член НАТО. Но наша страна – страна-партнер Североатлантического альянса. И летом того же 2014-го партнеры снова демонстрируют: они рядом, они с нами – проводится «Си Бриз-2014». Пусть и в весьма усеченном виде. Однако значение того «Си Бриза» трудно переоценить. Не пройди он, признаться, и военным морякам и тем, кто близок к сектору безопасности на море, было бы совсем грустно. Кстати, уже в следующем, 2015 году – и уж тем более в 2016-2017-м – совершенно полноценное, полноформатное, с морской, наземной и воздушной компонентами учение.

Учения по противолодочной, противокорабельной, противовоздушной обороне, действия по освобождению захваченного судна, проведение десантных операций, учения по поиску и спасению, подводные работы по разминированию – это часть из того, что будет делаться на этом «Си Бризе». Думаете, учения ради учений? Тогда я вам скажу, что вот просто так средства и ресурсы – а это очень немалые средства и ресурсы – тратить никто не будет.

Вы не задумывались над тем, почему «Си Бриз» всегда был как та кость в горле у нынешней украинской оппозиции? Почему он так всегда раздражал и раздражают нашего северного соседа? Потому что мы выпадаем из их орбиты? Так уже все, выпали. Потому что становимся сильнее.

Наша стратегическая цель – вступление в НАТО. И мы должны серьезно к этому готовиться

«Си Бриз» – не система коллективной безопасности. Даже почившее в бозе так называемое соединение «по вызову» Блексифор не было (и не должно было им стать) системой коллективной безопасности.

А что касается Крыма, то что – дядька должен был прийти и все за нас сделать? Наверное, прежде всего нам самим надо было предпринять все возможное, чтобы не потерять Крым. Сделали?

«Си Бриз» – только часть международного сотрудничества нашего флота. Хоть и очень существенная. Кстати, в ходе маневров, особенно в наземном компоненте, имеет вес уже наш опыт. Опыт ведения боевых действий, противодействия гибридной угрозе. И мы им делимся. И мир становится от этого прочнее.

В конце концов, какая наша стратегическая цель? Вступление в НАТО. И мы должны серьезно к этому готовиться. Делать реальные шаги на пути приобретения членства.

А если мы уже решили, что идем в НАТО, то вопрос «зачем мы проводим «Си Бриз» должен отпасть сам по себе. Потому что он – сродни вопросу «зачем мы идем в НАТО».

Олег Чубук, военный журналист, начальник пресс-центра Командования ВМС Украины

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