После 2014 года вопрос, вынесенный в заголовок, уже не выглядит фантастикой. Теоретически может быть все. И агрессия России в отношении Польши так же может иметь место. В той или иной форме. Еще в 2010 году россияне цинично предлагали полякам не оплакивать погибших в Смоленской катастрофе, а вспомнить лучше тот «ценный подарок», который страна получила от СССР. «21 апреля 1945 года территория Польши благодаря усилиям Советского Союза приросла на треть ‒ за счет изъятых у Германии Силезии и Балтийского побережья», ‒ писала тогда «Правда.Ру».

Сейчас то, что было «подарено» в 1945-м, Россия считает возможным вернуть назад. По крайней мере, она прозрачно намекает на такую возможность ‒ как самопровозглашенная преемница СССР и вершительница мировой истории. Сложно сказать, чего добиваются подобными намеками в Кремле? Страха и покорности? Пока подобная игра мускулами вызывает лишь неприязнь ‒ как отметил американский социологический центр Pew Research Center, 65% поляков считают Россию самой большой внешней угрозой. И это наибольший показатель среди стран, настроения внутри которых были исследованы.

Однако, чем же «провинилась» Польша перед Путиным?

«Он же памятник!»

В течение 12 месяцев будут демонтированы все памятники Красной армии. По подсчетам Института национальной памяти Польши, это 230 из 469 всех других советских памятников

Все началось с новопринятого в Польше закона о декоммунизации. Правки в него 17 июля текущего года одобрил президент Анджей Дуда. О чем говорится в документе? О сносе памятников советской эпохи, в том числе и мемориалов в честь Красной армии. Закон вступит в силу через три месяца после его подписания, а затем в течение 12 месяцев будут демонтированы все памятники Красной армии. По подсчетам Института национальной памяти Польши, это 230 из 469 всех других советских памятников.

Почему этот вопрос стал актуальным именно сейчас? Собственно, говорить о «сейчас» не совсем корректно. Раздражение остатками советизации аккумулировалось все время, а иногда и выплескивалось в акты осквернения подобных мест. Поэтому проблему следует решить. Кроме того, бытует мнение, что на поляков произвел впечатление положительный опыт Украины, где демонтаж памятников (в частности, наш «ленинопад») продолжается преимущественно без значительных эксцессов.

Речь идет о ликвидации абстрактных композиций на тему торжества коммунизма, не связанных ни с одним местом чьего-либо упокоения

Местные СМИ, в частности, «Польское радио», не уставали разъяснять: «Закон о декоммунизации не предусматривает ликвидацию памятников на могилах советских солдат, речь идет только о тех памятниках, которые не связаны с погребением». То есть о надругательстве над могилами можно забыть. Речь идет о ликвидации абстрактных композиций на тему торжества коммунизма, не связанных ни с одним местом чьего-либо упокоения.

Но в Москве все поняли так, как захотели понять. Вцепившись в очень щекотливую для себя тему ‒ тему «родимых пятен», которые остались от эпохи порабощения Советским Союзом Восточной Европы, Кремль воспринял решение польского Сейма и польского президента как очередной casus belli и остановиться уже не мог. Пожалуй, масла в огонь добавили еще и введенные Америкой санкции, обсуждение которых хронологически совпало с последними шагами Польши. Но пока подписанту санкций Трампу Путин прямо угрожать не решается (если не считать угрозой высылку американских дипломатов). Поэтому отыграться было решено на Польше.

Путинская «асимметрия»

«Власти Польши, безусловно, хорошо понимают, насколько тяжелую обиду они наносят русскому народу и народам стран, в прошлом входивших в состав СССР, сыновья и дочери которых боролись против общего врага за жизнь и свободу народов Европы, в том числе и поляков. Однако в Варшаве сознательно идут на эту возмутительную провокацию. Разумеется, она не останется без последствий», ‒ оперативно предостерег российский МИД.

Получив соответствующий «темник», российская пресса бросилась разрабатывать и раскручивать эту тему. 31 июля российская газета «Известия» опубликовала большую статью, в которой подробно анализировалось, какими могут быть шаги со стороны России. Прежде всего, они будут «асимметричными», сообщает газета.

«Как рассказали «Известиям» источники в российских дипломатических кругах, рассматривается несколько вариантов: персональные санкции против причастных к разработке закона польских политиков, экономические меры воздействия и активная работа на всевозможных международных площадках для привлечения внимания к этой проблеме», ‒ говорится в публикации.

Кроме всего выше сказанного, россияне также намерены ударить в самую болезненную для поляков точку. «Как отметил на недавней пресс-конференции в Москве глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, Россия, например, может перестать ухаживать за польскими мемориалами, такими как «Катынь» и «Медное». Сенатор также добавил, что к мемориальным местам может быть отнесено и место под Смоленском, где в 2010 году произошла катастрофа авиалайнера президента Польши», ‒ пишут «Известия».

Российские журналисты предположили, что если Польша отказывается от коммунистического прошлого, она также должна отказаться от западных границ, которые подарил Сталин

Однако, похоже, даже не это больше всего взволновало поляков. Не в первую очередь их беспокоит то, что «у Кремля есть официальные сомнения по поводу законности западных границ Польши». «Российские журналисты предположили, что если Польша отказывается от коммунистического прошлого, она также должна отказаться от западных границ, которые подарил Сталин. Российское телевидение также утверждает, что в Москве может быть проведено «рассмотрение документов по Катыни», ‒ сообщает Rzeczpospolita.

Иначе, как «варварством» подобный подход в Польше не именуют. А позитив от всего, что происходит сейчас, только один: явленное во всей своей «красе» лицо России. Точнее, его оскал ‒ без грима и ретуши. С такой политикой Путину недолго ждать того, что его страну будут ненавидеть все 100% цивилизованного мира. По крайней мере, эта «асимметрия» ему гарантирована.

Михаил Поживанов, глава Фонда муниципальных реформ «Магдебургское право», народный депутат Украины четырех созывов

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