Инициатива «Триморья»: Украина вне игры

В польской столице завершается саммит «Инициативы трех морей», которая охватывает 12 стран Центральной и Восточной Европы. Особый статус саммиту придал факт нахождения на нем в первый день в качестве почетного гостя президента США Дональда Трампа, который назвал инициативу «исторической», добавив, что Вашингтон будет ее всячески поддерживать. В «Триморье» принимают участие страны-члены ЕС. Украина, которая хоть и имеет длинное черноморское побережье, пока не находится среди участников региональной инициативы.

«Инициатива трех морей» является совместным проектом Польши и Хорватии и охватывает страны, расположенные между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: три страны Балтии, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Австрию, Хорватию, Словению, Румынию и Болгарию. Все эти страны являются членами ЕС, а также (кроме Австрии) и НАТО.

Варшавский саммит является вторым саммитом организации за последний год. Как сказала в Варшаве президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, уже сейчас подготовлено к реализации в рамках инициативы полторы сотни проектов инвестиционного и бизнес-плана для стран региона на общую сумму 50 миллиардов евро.

Так уж сложилось исторически, что транспортные и транзитные артерии в Центральной и Восточной Европе идут преимущественно в направлении Восток-Запад или наоборот, а инициатива «Триморья» хочет пустить коммуникационные, транспортные, энергетические и торговые магистрали с Севера на Юг.

Не секрет, что к «Триморью» пока с определенной осторожностью относятся в Брюсселе, считая, что инициатива будто бы немного выделяет большой регион. Поэтому хорватский президент сказала на саммите в Варшаве, что инициатива наоборот «будет служить объединению ЕС, а также усилит роль ЕС на глобальной арене».

«От 15 минут до нескольких месяцев»

Одним из ключевых направлений «Триморья» является энергетическое. Польша уже построила терминал для принятия сжиженного газа на Балтике, так же и Литва, а Хорватия собирается строить его на Адриатике на острове Крк.

К польскому терминалу в Свиноуйсьце уже пришел в прошлом месяце первый танкер с американским сжиженным газом и, как сказал польский президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, «это был успех и не было никаких проблем». «Это открывает дорогу к новым контрактам, долгосрочным контрактам и путь к диверсификации источников энергоносителей для этого важного региона», ‒ добавил польский президент.

Президент США Дональд Трамп сказал, что готов подписать такие контракты «уже через 15 минут», но польские представители говорят, что сейчас идут активные переговоры по долгосрочным контрактам на импорт газа из США.

Мы хотим быть альтернативой «Газпрому», чтобы не было газового шантажа

«Ну, может, это займет не дни, а месяцы. И Польша может стать хабом для американского газа и газа из других источников ‒ например, из Катара. Надо построить все необходимые интерконнекторы для газа в регионе. Этот газ может идти и в Украину. Мы хотим быть альтернативой «Газпрому», чтобы не было газового шантажа», ‒ сказал журналистам после пресс-конференции американского и польского лидеров вице-премьер правительства Польши Матеуш Моравецкий.

Дональд Трамп заметил в Варшаве, что США не будут использовать энергоносители для политического давления на страны региона, и вообще американский лидер видит наращивание экспорта газа из США как «новую эру энергетической политики» Америки.

Вопросы безопасности

Регион, расположенный между тремя морями, традиционно является неустойчивым в плане безопасности. Даже сейчас есть конфликт в Украине, страны Балтии все еще испытывают дискомфорт с Востока, Балканами прокатилась недавняя волна войн. Польша не в восторге от того, что соседняя российская Калининградская область превращается в очень милитаризованный регион.

Поэтому безопасность также очень активно обсуждалась на варшавском саммите «Триморья». Дональд Трамп еще раз подчеркнул в Варшаве необходимость того, чтобы страны-члены НАТО тратили необходимых два процента от ВВП на оборонные цели, и поблагодарил Польшу за то, что она является одной из пяти стран НАТО (из 29-ти), которые это уже делают.

За последний год на фоне российской агрессии в Украине НАТО усилило свой восточный фланг, и контингенты альянса появились в Эстонии, Латвии и Литве, а также и в Румынии. Как сказал Трамп, в Польше уже есть до пяти тысяч американских военнослужащих. Как заметил один корреспондент польского телевидения, «вряд ли Польша была бы опечалена, если бы этот контингент оставался на постоянной основе и даже увеличился».

В плане безопасности обозреватели обратили внимание на то, что в выступлении на площади Красинских в Варшаве перед многотысячным собранием президент США Дональд Трамп призвал Россию «прекратить дестабилизирующую деятельность в Украине» и «присоединиться к сообществу ответственных народов в борьбе с общими врагами и в защиту самой цивилизации».

Пока без Украины

В историческом плане уже были концепции по геополитическому сотрудничеству стран, расположенных между морями. Еще основатель межвоенной Польши Юзеф Пилсудский видел Польшу и Украину как ось Междуморья. В начале 1990-х годов после падения коммунизма в Центральной и Восточной Европе во времена Леха Валенсы, а также восстановления независимости Украины многие политики говорили о необходимости создания Балто-Черноморской дуги.

Но эти концепции Междуморья базировались прежде всего на геополитике и безопасности, учитывая экспансионистские настроения России, а также ‒ больше в польском историческом видении ‒ Германии. Сейчас же инициатива «Триморья» больший акцент делает на экономическом сотрудничестве.

Эта инициатива пока охватывает членов ЕС, а Украина пока таковой не является, хотя украинские дипломаты и эксперты отмечают важность для Киева такого проекта. Ведь Украина является морской державой (имея даже два моря) и остается ею даже после временной потери крымского черноморского побережья из-за аннексии полуострова Россией.

«Очевидны энергетические и инфраструктурно-коммуникационные преимущества, важность интеграции украинцев, украинского малого и среднего бизнеса в европейскую жизнь. И без Украины этот проект («Триморье» ‒ КР) является неполноценным», ‒ написал на сайте «Европейской правды» бывший посол Украины в Хорватии Маркиян Лубкивский.

«И не только потому, что мы ‒ черноморская держава. Учитывая агрессию со стороны Российской Федерации, мы должны стремиться к присутствию во всей европейской и евроатлантической интеграции, учитывая и «пояс безопасности» «Трех морей», ‒ добавил экс-дипломат.