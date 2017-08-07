Владимир Путин пытается узаконить оккупацию грузинских территорий. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, комментируя информацию о том, что президент России намерен посетить Сухуми 8 августа – в день девятой годовщины российско-грузинской войны, после которой Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона.

«Эти заявления, которые мы услышали в связи с визитом российских высокопоставленных должностных лиц в наши оккупированные регионы, служат, конечно же, продолжению той политики, свидетелями которой мы являемся – это попытка узаконить положение насильственно отнятых у Грузии регионов», – сказал Георгий Квирикашвили 3 августа на заседании правительства.

Это попытка узаконить положение насильственно отнятых у Грузии регионов

Грузинский премьер заявил, что главной задачей его правительства на данном этапе является урегулирование конфликта с Россией мирным путем с помощью международных партнеров, а также примирение населения Грузии, проживающего по обе стороны линии оккупации.

«Конечно же, мы должны сделать все, чтобы суметь мирно, при поддержке наших международных стратегических партнеров, в конструктивном режиме урегулировать наш конфликт с Россией политическим путем и, конечно же, примирить наше население, проживающее по обе стороны линии оккупации, и объединить нашу страну. Это наша главная задача, и в ее успешном осуществлении ни один из нас, и лично я, не сомневается», – заявил грузинский премьер.

Мы не должны поддаваться на провокации... мы сделаем все, чтобы урегулировать проблему территориальной целостности Грузии только мирным путем

В то же время госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе связал поездку Путина в Абхазию с недавним визитом в Тбилиси вице-президента США Майка Пенса. По его словам, Москва таким образом реагирует на успешно развивающееся стратегическое партнерство Вашингтона и Тбилиси.

«Но мы не должны поддаваться на провокации... мы сделаем все, чтобы урегулировать проблему территориальной целостности Грузии только мирным путем», – заявил Долидзе 3 августа.

В Администрации президента Грузии также прокомментировали пока еще не подтвержденное сообщение о предстоящем визите Путина в оккупированный Сухуми.

Политика непризнания оккупированных территорий очень твердая – эту войну Грузия выиграла

«Этот визит является попыткой легитимации исторической несправедливости со стороны России. Но это проигранная война, так как политика непризнания оккупированных территорий очень твердая и можно сказать, что эту войну Грузия действительно выиграла. Когда речь идет о действиях такого типа, это наносит ущерб в первую очередь, имиджу Российской Федерации», – заявил секретарь президента Грузии по внешним делам Тенгиз Пхаладзе.

Новая национальность

Тем временем этническим грузинам, проживающим в оккупированной Абхазии, местные власти предложили поменять национальность взамен на гражданство Абхазии. Им предлагают зарегистрироваться в качестве «мурзаканских абхазов». В Абхазии создали общественную организацию «Совет мурзаканских абхазов», председатель которой утверждает, что большинство проживающих в Восточной Абхазии грузин – на самом деле абхазы и «были принудительно ассимилированы в сталинско-бериевские времена». Декларированной целью организации является интеграция «мурзаканских абхазов... в абхазское пространство, активное вовлечение и обеспечение их эффективного участия в общественно-политической жизни Абхазии».

Как утверждает Темур Надарая, глава администрации Гальского района Абхазии, преимущественно населенного этническими грузинами, уже 31 человеку «по их же просьбе, возвращены исконные фамилии и национальность, а также выдано гражданство Абхазии».

Тем жителям Абхазии, которые признают себе этническими грузинами, местные власти выдают «вид на жительство», который позволяет им сохранять гражданство Грузии, но полностью лишает политических прав и прав на приобретение имущества.

С 2013 года сепаратистские власти не выдают этническим грузинам абхазских паспортов. Как заявляли оппоненты тогдашнего лидера Абхазии Александра Анкваба, процесс массовой паспортизации якобы был «во вред национальной безопасности», и содержал в себе риск «потери суверенитета и территориальной целостности».

По данным переписи населения 1989 года, в Абхазии проживало 48% грузин и 17% абхазов. Сейчас, согласно абхазским официальным данным, число грузин, проживающих в Абхазии, сократилось до 19,26%, доля этнических абхазов выросла до 50,71% населения.

Во время парламентских выборов 12 марта 2017 года в Гальском районе зарегистрировали всего 603 избирателя, хотя в соответствии с результатами переписи населения, которую власти Абхазии провели в 2011 году, в Гали проживают более 46 тысяч этнических грузин.

«Во избежание языкового барьера?»

Вслед за властями оккупированной Абхазии обучение на грузинском языке запретили и в оккупированном Цхинвальском регионе. Местные власти 26 июля заявили, что с 2017-2018 учебного года все грузинские школы, функционирующие в регионе, станут русскоязычными.

В июне новоизбранный сепаратистский лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что обучение на грузинском языке нужно упразднить, поскольку после окончания школ у молодых людей возникнут проблемы с обучением в ВУЗах России и Цхинвальского региона. «Мы должны создавать им соответствующие условия во избежание языкового барьера», – сказал он.

Напомним, в результате российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.