Ректор Крымского федерального университета Сергей Донич ушел в отставку. Так закончилось его противостояние с назначенным Россией главой Крыма Сергеем Аксеновым, которое продолжалось с апреля. Новым руководителем вуза был назначен бывший первый проректор Севастопольского госуниверситета Андрей Фалалеев. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, почему после затяжной борьбы за «престол» в КФУ Донич все-таки покинул свой пост.

Об уходе Донича журналистам стало известно утром 7 августа. На момент подготовки этого материала официальных сообщений от Министерства образования России и ректората КФУ не было. Источник Крым.Реалии из преподавательского состава университета подтвердил, что Донич покидает свою должность.

Крымские медиа со ссылкой на неназванных представителей российского Минобраза и руководства КФУ сообщают, что новым ректором Крымского федерального университета стал 45-летний Андрей Фалалеев. Из его страницы в Facebook следует, что он родился в Керчи, но большую часть жизни прожил в Севастополе.

Фалалеев – выпускник Севастопольского приборостроительного института, по специальности – инженер. После окончания вуза остался в нем работать. Занимал должности ответственного секретаря приемной комиссии и замдекана факультета технологии и автоматизации приборостроения и транспорта.

В 1997 году стал кандидатом, а в 2013 – доктором наук. В 2008 получил пост проректора СевНТУ. Остался на этой должности после того, как правительство России создало на базе его университета новый вуз – Севастопольский государственный университет.

По информации издания «Примечания», в 2015 году Фалалеев покинул СевГУ из-за несогласия с политикой ректора Валерия Кошкина. После этого он возглавил институт передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

История противостояния

Сергей Донич был первым ректором Крымского федерального университета, созданного российским правительством в 2014 году. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его на эту должность 13 октября 2014 года. Официально предложение по данной кандидатуре прозвучало от подконтрольного Москве главы Крыма Сергея Аксенова.

​Назначение Донича тогда стало неожиданностью для многих – в первую очередь для профессорско-преподавательского состава университета. Ведь на протяжении последних двадцати лет он не проявлял себя в академической сфере, был чиновником и занимался политикой.

В апреле 2017 года Аксенов раскритиковал Донича и потребовал от него уйти в отставку.

Я как председатель наблюдательного совета ректору не доверяю, не вижу возможности продолжать с ним дальше сотрудничество в этой должности

​«На сегодняшний день могу сказать, что я как председатель наблюдательного совета (Крымского федерального университета – КР) ректору не доверяю, не вижу возможности продолжать с ним дальше сотрудничество в этой должности», – отметил Сергей Аксенов.

В ответ ректор КФУ заявил журналистам, что знает о позиции российского главы Крыма, но увольняться не собирается. «Заявления я не подал, это личное мнение главы, больше ничего прокомментировать не могу», – сказал Сергей Донич.

Согласно российскому законодательству, ректоров федеральных университетов назначает правительство России. Соответственно, Аксенов не имеет полномочий увольнять Донича. Чтобы принудить главу КФУ добровольно покинуть пост, против него были брошены мощные информационные и административные ресурсы. В крымских медиа буквально началась травля Донича с участием десятков высокопоставленных чиновников полуострова.

На 5 мая было назначено заседание наблюдательного совета Крымского федерального университета по вопросу «недоверия» ректору. 24 апреля возле административного корпуса вуза прошел пикет за отставку Донича.

Через несколько дней в медиа появились сообщения о том, что недоверие главе вуза выразил весь трудовой коллектив Академии биоресурсов и природопользования, которая является структурным подразделением КФУ.

Несмотря на нападения по всем фронтам, Донич выдержал атаку Аксенова и в отставку так и не подал. Правительство России в конфликт не вмешивалось и ситуацию не комментировало.

Начиная с марта и сам Аксенов перестал публично критиковать Донича. Анонсированное им заседание наблюдательного совета, на котором ректору должны были объявить недоверие, не состоялось. Казалось, что Донич вышел из этой схватки победителем, но выяснилось, что в конечном итоге верх одержал все-таки Аксенов.

Стоит отменить, что о смене руководства в КФУ стало известно через два дня после того, как Крым посетил российский премьер Дмитрий Медведев. Именно он свой подписью утверждает отставку глав федеральных вузов и назначает новых. 4 августа глава российского правительства прибыл в Феодосию, где находился на встречах и мероприятиях, в которых также участвовал и Сергей Аксенов.

​Впрочем агентство «Крыминформ» пишет со ссылкой на Минобраз России, что формально Донич ушел не по распоряжению Медведева, а по собственному желанию.

«Пиррова победа» Аксенова

Крымский политик Леонид Грач считает, что приезд российского премьера в Крым вообще никак не связан со сменой руководства КФУ. По его словам, об отставке Сергея Донича ему было известно еще 3 августа, за день до визита Медведева.

Им ни университет, ни люди, ни наука не нужны. Им нужна «пиррова победа»

​«Донич думал, что он поехал в очередной раз в Москву, отвез туда очередной транш и думал, что все это закончится. Но надо же знать Аксенова, который такой же, из такого же продажного теста вылеплен, что тот будет бороться до конца. С точки зрения того, что ему нужна эта «пиррова победа» над Доничем. Им ни университет, ни люди, ни наука не нужны. Им нужна «пиррова победа», – сказал Леонид Грач в комментарии для Крым.Реалии.

​По мнению крымского политика, Аксенов добился только частичной победы, поскольку он убрал с доски неприемлемую для себя фигуру, но не получил желаемого контроля над университетом. Грач считает, что новый ректор Фалалеев – это ставленник федеральных властей, и он не подпустит крымских чиновников к ресурсам университета.

В 2014 году Крымский федеральный университет создавался российскими властями на базе ТНУ им. Вернадского в Симферополе, который впоследствии был переименован в Таврическую академию и вошел в состав КФУ. В 2015-м украинские власти приняли решение воссоздать ТНУ в Киеве. Его ректором стал Владимир Казарин, который ранее возглавлял в Таврическом университете кафедру русской и зарубежной литературы.

Комментируя отставку Донича, он в шутку сказал, что сожалеет о случившемся, поскольку прежний ректор КФУ обеспечивал ему стабильный приток абитуриентов.

«Для меня было выгодно, что Сергей Донич руководил КФУ. Он настолько мастерски его разваливал, настолько мастерски превращал его из реально существовавшего когда-то университета в фикцию, что у меня только постоянно увеличивался поток крымских студентов, которые хотели перевестись оттуда сюда», – сказал Владимир Казарин в комментарии для Крым.Реалии.

​Ректор украинского ТНУ считает, что основной причиной отставки Донича являются «небывалые масштабы разрушения образования в университете, на которые российские власти уже не могли не реагировать». Нового главу КФУ Владимир Казарин назвал «более менее профессиональным человеком», у которого может получиться стабилизировать ситуацию в вузе. По мнению собеседника Крым.Реалии, Фалалееву придется в каких-то вопросах находить компромиссы с руководством Крыма, но тем не менее у него будет определенная степень независимости, поскольку он подчиняется властям России.

Из России в Крым ехать никто не хочет. Фалалеев в этом плане фигура компромиссная

​Крымский политолог Евгения Горюнова, которая преподает в украинском ТНУ, считает, что назначение Фалалеева говорит о нежелании российских образовательных менеджеров занимать эту должность.

«Из России в Крым ехать никто не хочет – не видят перспектив, боятся стать очередными козлами отпущения. Фалалеев в этом плане фигура вроде бы как компромиссная, возможно, что на первых порах он устроит всех», – считает политолог.

​А Донич, по мнению Горюновой, проиграл в борьбе с Аксеновым, поскольку последний является «более тяжеловесной фигурой».

Впрочем, есть мнение, что битва между ними еще не окончена. Крымский политик Леонид Грач прогнозирует, что Аксенов продолжит добиваться, чтобы Донич не только лишился должности, но и стал фигурантом уголовных дел.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове