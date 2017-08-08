Через три года после начала боевых действий на Донбассе Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина прифронтового Славянска. За это же время Кобзон успел стать «своим» в группировках «ДНР» и «ЛНР». Певец с начала войны поддерживает пропагандистскую идеологию, насаждаемую на оккупированных территориях, и показательно дружит с боевиками.

Три года подряд в Славянске пытались лишить артиста и депутата Госдумы России Иосифа Кобзона звания «Почетный гражданин города». Только недавно это им удалось.

Человек, который высказывается против украинского народа, не может быть почетным гражданином города в государстве Украина

​«Человек, который высказывается против украинского народа и против территориальной целостности Украины, не может быть почетным гражданином города в государстве Украина», ‒ сказал депутат городского совета Славянска Сергей Пустовит.

Иосиф Кобзон носил звание «Почетного гражданина» Славянска с 1999 года. Он родился в Украине, но с самого начала живо поддержал аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Украинское Министерство культуры внесло артиста в черный список.

Его роль в этой пакости, которую нам россияне занесли на восток Украины, достаточно велика

​«Его роль в этой пакости, которую нам россияне занесли на восток Украины, достаточно велика. Своим «любовь, комсомол и весна», всеми этими накладочками на лысину и правильно взятыми нотами он ее вдохновлял, озвучивал, и своим авторитетом среди той публики он как бы ее духовно опекал и озарял», ‒ отметил медиаэксперт Алексей Ковжун.

В октябре 2014 года Кобзон незаконно пересек границу Украины и выступил для боевиков группировки «ДНР», признанной в Украине террористической. Тогда он даже спел дуэтом с главарем группировки Александром Захарченко. После этого Служба безопасности Украины запретила Кобзону въезд в Украину.

«Я награжден всеми тремя степенями шахтерской славы, всеми тремя степенями шахтерской доблести, я народный артист Украины и какая-то мерзость запрещает мне въезд», ‒ прокомментировал тогда Иосиф Кобзон.

После этого певец сам отказался от звания народного артиста Украины. Зато Кобзон приветствует награды «за заслуги» перед группировками «ЛНР» и «ДНР».

Кобзон ‒ председатель псевдоорганизации «Землячество донбассовцев»

Персона нон грата в Украине Иосиф Кобзон ‒ частый гость в оккупированных городах Донбасса. Он не только поет, но и занимается пропагандой.

«Наши враги, эти украинские марионетки ‒ они должны понять, что нельзя покорить Донбасс», ‒ сказал он в комментарии российским журналистам.

Визиты Кобзона на оккупированный Донбасс ‒ всегда повод для сюжетов на российском и местном телевидении, контролируемом боевиками. Во время очередного приезда Кобзона в оккупированный Луганск ему вручили «почетный знак за заслуги» перед группировкой «ЛНР» первой степени.

В мае 2016 года в Донецке певцу даже выдали местный псевдопаспорт. Правда, позже Кобзон от него публично открестился. Кроме того, он стал председателем псевдоорганизации «Землячество донбассовцев».

Кобзон на одной сцене с Януковичем и Кучмой

В репертуаре Кобзона уже не только советские хиты, но и новые песни ‒ о боевиках. Например, «Реквием Мотороле». Собирая гроздьями награды от боевиков, Кобзон потерял звания, полученные от украинских городов Краматорска, Полтавы и Днепра.

Кобзон родился в городе Часов Яр Донецкой области. Ранее в Украине Кобзон дружил с украинской политической элитой. Он пел вместе с бывшим президентом Леонидом Кучмой и стоял на одной сцене с беглым президентом Виктором Януковичем. У последнего он даже был на «бэк-вокале». Сейчас Иосиф Кобзон «подпевает» российскому президенту Владимиру Путину.

Несмотря на то, что на российском телевидении Кобзон ‒ фигура выдающаяся, жители Славянска на новость о том, что его лишили звания почетного гражданина их города, отреагировали более чем спокойно.

«Он был почетным гражданином? Ничего не думаю, мне как-то все равно», ‒ сказала жительница Славянска.

Кобзон никогда творчеством и не занимался, считает поэт Андрей Орлов, более известный как Орлуша. По его словам, то, что Кобзон делал и раньше, и сейчас ‒ это, скорее, пропаганда, чем искусство.

«В Нью-Йорке, Венеции или городе Париже нет «почетных граждан». «Почетный гражданин» ‒ это остаток «совка». У группы The Rolling Stones нет званий, понимаете, да?», ‒ говорит поэт Андрей Орлов.

«Донбасс.Реалии» пытались связаться с менеджерами певца, но их телефоны молчат. Поэтому до сих пор не понятно, как чувствует себя сам Кобзон, зная, что земляки больше не хотят о нем слышать.