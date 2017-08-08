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Политика

«Почетный гражданин» Кобзон: как российский певец стал рупором Кремля на Донбассе

Главарь «ДНР» Александр Захарченко и российский певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Донецк, 27 октября 2014 года

Через три года после начала боевых действий на Донбассе Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина прифронтового Славянска. За это же время Кобзон успел стать «своим» в группировках «ДНР» и «ЛНР». Певец с начала войны поддерживает пропагандистскую идеологию, насаждаемую на оккупированных территориях, и показательно дружит с боевиками.

Три года подряд в Славянске пытались лишить артиста и депутата Госдумы России Иосифа Кобзона звания «Почетный гражданин города». Только недавно это им удалось.

Человек, который высказывается против украинского народа, не может быть почетным гражданином города в государстве Украина
Сергей Пустовит

​«Человек, который высказывается против украинского народа и против территориальной целостности Украины, не может быть почетным гражданином города в государстве Украина», ‒ сказал депутат городского совета Славянска Сергей Пустовит.

Иосиф Кобзон носил звание «Почетного гражданина» Славянска с 1999 года. Он родился в Украине, но с самого начала живо поддержал аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Украинское Министерство культуры внесло артиста в черный список.

Его роль в этой пакости, которую нам россияне занесли на восток Украины, достаточно велика
Алексей Ковжун

​«Его роль в этой пакости, которую нам россияне занесли на восток Украины, достаточно велика. Своим «любовь, комсомол и весна», всеми этими накладочками на лысину и правильно взятыми нотами он ее вдохновлял, озвучивал, и своим авторитетом среди той публики он как бы ее духовно опекал и озарял», ‒ отметил медиаэксперт Алексей Ковжун.

В октябре 2014 года Кобзон незаконно пересек границу Украины и выступил для боевиков группировки «ДНР», признанной в Украине террористической. Тогда он даже спел дуэтом с главарем группировки Александром Захарченко. После этого Служба безопасности Украины запретила Кобзону въезд в Украину.

«Я награжден всеми тремя степенями шахтерской славы, всеми тремя степенями шахтерской доблести, я народный артист Украины и какая-то мерзость запрещает мне въезд», ‒ прокомментировал тогда Иосиф Кобзон.

После этого певец сам отказался от звания народного артиста Украины. Зато Кобзон приветствует награды «за заслуги» перед группировками «ЛНР» и «ДНР».

Кобзон председатель псевдоорганизации «Землячество донбассовцев»

Персона нон грата в Украине Иосиф Кобзон ‒ частый гость в оккупированных городах Донбасса. Он не только поет, но и занимается пропагандой.

«Наши враги, эти украинские марионетки ‒ они должны понять, что нельзя покорить Донбасс», ‒ сказал он в комментарии российским журналистам.

Российский певец Иосиф Кобзон получает паспорт группировки «ДНР»
Российский певец Иосиф Кобзон получает паспорт группировки «ДНР»

Визиты Кобзона на оккупированный Донбасс ‒ всегда повод для сюжетов на российском и местном телевидении, контролируемом боевиками. Во время очередного приезда Кобзона в оккупированный Луганск ему вручили «почетный знак за заслуги» перед группировкой «ЛНР» первой степени.

В мае 2016 года в Донецке певцу даже выдали местный псевдопаспорт. Правда, позже Кобзон от него публично открестился. Кроме того, он стал председателем псевдоорганизации «Землячество донбассовцев».

Кобзон на одной сцене с Януковичем и Кучмой

В репертуаре Кобзона уже не только советские хиты, но и новые песни ‒ о боевиках. Например, «Реквием Мотороле». Собирая гроздьями награды от боевиков, Кобзон потерял звания, полученные от украинских городов Краматорска, Полтавы и Днепра.

Кобзон родился в городе Часов Яр Донецкой области. Ранее в Украине Кобзон дружил с украинской политической элитой. Он пел вместе с бывшим президентом Леонидом Кучмой и стоял на одной сцене с беглым президентом Виктором Януковичем. У последнего он даже был на «бэк-вокале». Сейчас Иосиф Кобзон «подпевает» российскому президенту Владимиру Путину.

Несмотря на то, что на российском телевидении Кобзон ‒ фигура выдающаяся, жители Славянска на новость о том, что его лишили звания почетного гражданина их города, отреагировали более чем спокойно.

«Он был почетным гражданином? Ничего не думаю, мне как-то все равно», ‒ сказала жительница Славянска.

Кобзон никогда творчеством и не занимался, считает поэт Андрей Орлов, более известный как Орлуша. По его словам, то, что Кобзон делал и раньше, и сейчас ‒ это, скорее, пропаганда, чем искусство.

«В Нью-Йорке, Венеции или городе Париже нет «почетных граждан». «Почетный гражданин» ‒ это остаток «совка». У группы The Rolling Stones нет званий, понимаете, да?», ‒ говорит поэт Андрей Орлов.

«Донбасс.Реалии» пытались связаться с менеджерами певца, но их телефоны молчат. Поэтому до сих пор не понятно, как чувствует себя сам Кобзон, зная, что земляки больше не хотят о нем слышать.

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