2 августа мировой судья судебного участка Центрального района Сочи приговорил местного жителя Виктора Ночевнова к штрафу в 50 тысяч рублей, признав его виновным по статье УК РФ "Оскорбление религиозных чувств верующих". Ночевнов осужден за репост на своей страничке "ВКонтакте" семи изображений Иисуса Христа. Вынося решение о виновности Ночевнова, судья сослался на догмат об иконопочитании, принятый Седьмым Вселенским Собором в конце VIII века.

Об этой истории журналистам стало известно от Александра Попкова, адвоката Международной правозащитной группы Агора, в которую Виктор Ночевнов обратился за помощью в минувшие выходные. В ближайшее время решение суда обжаловано в вышестоящей инстанции. Пока оно не вступило в силу, Ночевнов будет находиться под подпиской о невыезде и "надлежащем поведении".

Дело Ночевнова стало новым эпизодом в целом ряду "религиозных дел", которые в последние годы расследует сочинская полиция. Самым известным из них стал случай с коллективным чтением Библии в кафе, за которое в 2014 году был оштрафован пастор Церкви евангельских христиан Алексей Колясников. О деле Колясникова широко заговорили в июле 2017 года – после того как Россия направила в Европейский суд по правам человека ответы на вопросы по этому случаю. В документе, подготовленном российским уполномоченным при ЕСПЧ, заместителем министра юстиции России Михаилом Гальпериным, говорилось, что "чтение Библии в кафе нужно согласовывать с властями, чтобы обеспечить безопасность участников проповеди и посетителей заведения".

2 июня 2017 года Лазаревский районный суд Сочи признал бывшего председателя Совета старейшин черкесов-шапсугов Руслана Гвашева виновным в организации несогласованной акции 21 мая – в День памяти адыгов они собрались у почитаемого священным тюльпанового дерева в поселке Головинка, где совершили молебен и несколько обрядов.

Наконец, 31 мая Хостинский суд Сочи оштрафовал на 3 тысячи рублей местного жителя Сергея Балданова, увлекающегося китайской лечебной гимнастикой Цигун. Балданова обвинили в том, что он распространял среди своих учеников книгу основателя духовной практики Фалуньгун Ли Хунчжи – хотя она не внесена в России в список "экстремистских".

"Карикатурное дело" Виктора Ночевнова возникло из-за публикации им коллажей, на которых распятый Иисус Христос помещен в разные ситуации, преимущественно связанные со спортом – например, висит на турнике или пересекает финишную черту на стадионе. Вероятнее всего, иллюстрации (или некоторые из них) были взяты из фотопроекта "Иисус повсюду" американского иллюстратора Дэвида Сомса. Правда, адвокат Александр Попков говорит, что эти изображения Ночевнов переработал и сопроводил собственными комментариями, в том числе нецензурными.

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– Александр, что известно об этом деле? Что вы успели узнать с тех пор, как к вам обратился Виктор Ночевнов?

– Пока информации мало. Помимо приговора, мы ничем не обладаем, кроме его слов. Суть в том, что человека преследовали в уголовном порядке, обвинили и осудили за то, что он выкладывал карикатуры на Иисуса в соцсети "ВКонтакте". Эти карикатуры были связаны с изображением его на спортивных снарядах, на турнике, в форме, похожей на форму СС. Плюс эти карикатуры сопровождались различными сатирическими и нецензурными надписями. Он их брал откуда-то, в том числе из других источников, и перерабатывал, переделывал, выкладывал.

Одна из работ проекта Дэвида Сомса "Иисус повсюду":

– По какой статье было возбуждено дело? В чем обвинили Виктора Ночевного?

– Это как раз начавшая работать статья 148-я – "Оскорбление чувств верующих" (ее редакция была изменена в сторону ужесточения после дела Pussy Riot – КР). Потерпевших в деле нет, зато сочинские правоохранители для того, чтобы усилить обвинение и доказать оскорбление верующих, привлекли нескольких руководителей местных сочинских конфессий – православного священника, раввина, мусульманского священнослужителя. Все они на суде говорили, что действия Ночевного очень сильно нарушают чувства верующих. Чувства верующих очень сильно пострадали. Притом что у него был не особо читаемый аккаунт. Понятно, что без специального задания эти люди посмотреть эти карикатуры не могли.

– Правда ли, что в этом деле фигурирует догмат, который был принят еще в VIII веке?

– Да, в том-то и дело. Нас это тоже очень зацепило. Это ссылка на постановление Седьмого Вселенского Собора о том, что устанавливаются священные образы иконописи. Это постановление упомянул при даче свидетельских показаний настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский. По его мнению, это доказательство того, что нельзя оскорблять, нельзя осквернять, нельзя шутить над этими изображениями. Суд приводит это как одно из доказательств.

– То есть это из показаний священника слова о догмате 787 года перекочевали в решение суда?

– Да. Мы видели это своими глазами, суд принимает это как один из видов доказательств.

– Вы сталкивались раньше в своей практике с чем-то подобным?

– В деле Pussy Riot были отсылки к Вселенским Соборам. В остальном я что-то не помню, чтобы у нас такое было.

– Приходилось ли вам сталкиваться в Сочи с другими "религиозными" уголовными делами?

– Я вижу, что в Сочи какая-то повышенная аномальная возбудимость наших правоохранителей в отношении иных религий, не связанных с православной. У нас был осужден протестантский пастор Колясников за то, что он неправильно проводил свои мессы, не уведомлял власти о том, что они собираются в кафе и читают Библию. Буквально пару месяцев назад подвергли очередному суду адыгов, за их языческие верования. Они собрались вокруг своего тюльпанного дерева и провели небольшую церемонию. 100-200 человек собралось, которые поклоняются этому культу. И адыгский старейшина прочитал на адыгском языке восхваление и какую-то свою молитву. Его привлекли за незаконное собрание, что он не уведомил и никаким образом это религиозное собрание не оформил. И еще одно дело: три девушки занимались китайской религиозной гимнастикой в парке Ривьера. К ним подошли сотрудники полиции. Потом появились тут же прокуроры, чекисты. Девочек привлекли к ответственности. У одной из них нашли якобы экстремистскую книгу, но на самом деле не запрещенную. Сейчас это дело рассматривается в апелляционной инстанции. Преследуются все последователи других религий. Причем работает над этими делами одна и та же группа прокуроров и сотрудников ФСБ.

– Откуда такой всплеск "религиозных" дел? Это палочная система, надо закрыть план по делам такого рода?

В этих делах появляются одни и те же прокуроры и эфэсбэшники

– Вполне возможно. Но в других регионах это не ощущается. Может быть, они специально в эту сторону работают. Очень интересный момент в деле пастора Колясникова и в деле "китайской гимнастики". Там фигурирует одна и та же провокаторша – девочка, которая внедряется в эти религиозные группы, а потом дает нужные следствию показания. В случае с гимнастикой она подкинула книгу и убежала. С разницей в два года одна и та же девочка, которая не является ни сотрудником полиции, ни сотрудником правоохранительных органов, зовут ее Арина Кондратенко, появляется в двух разных делах. И там появляются одни и те же прокуроры, прокурор [Алексей] Милодиев, одни и те же эфэсбэшники, чекисты. По всей видимости, эта бригада сработалась. И им нравится работать в этом направлении.

– Кому-то из проходящих по этим делам были назначены наказания в виде заключения под стражу? Или это в основном штрафы?

– В основном штрафы. Единственное – пастору Колясникову, которому назначили 30 тысяч штрафа, в итоге пришлось прекратить свою деятельность. Ему не дали заниматься ей в кафе. Он вынужден был закрыть его, потому что ему сказали: "Закрывай свой бизнес". Он ушел в другую общину. Его оттуда тоже попросили. Епископ сказал: "Тебе не дадут здесь работать. Закрывайся". В итоге человек остался без дела своей жизни, без работы, без бизнеса. Он фактически на улице. У него очень сложная жизненная ситуация.

– Приговор Виктору Ночевному, учитывая, что речь идет о карикатурах на Иисуса, да еще с нецензурной бранью, на первый взгляд кажется достаточно мягким – 50 тысяч рублей. Могли бы и "двушечку" дать.

– Честно говоря, сама статья не очень тяжкая. Она предусматривает до двух лет лишения свободы. Поэтому обычно не дают много. Все понимают, что закрывать, арестовывать человека за картинку выглядит уж совсем несуразным. Во что это выльется потом?!

– Сейчас решение суда обжаловано?

– Мы еще не обжаловали решение, потому что он обратился к нам только в субботу. Мы еще дело не видели, видели только приговор.

– Но он решил обжаловать. Он не боится, например, что по итогам обжалования приговор может быть ужесточен?

– Он не считает себя виновным. Никого он не собирался оскорблять. Другой вопрос, что, конечно же, он опасается какой-то реакции со стороны государства, со стороны неадекватных ревнителей веры. Но он готов за себя постоять.

– Когда Pussy Riot приезжали в Сочи, эти, как вы их называете, "неадекватные ревнители веры" проявили себя во всей красе, избив девушек.

– Да. Поэтому он сам немножко тоже опасается.

Избиение участниц группы Pussy Riot в Сочи, февраль 2014 года:

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Священник Яков Кротов, ведущий программы Радио Свобода "С христианской точки зрения", поясняет: "догмат об иконопочитании", на который ссылается сочинский суд в приговоре Виктору Ночевному, был принят вовсе не ради того, чтобы оградить изображения Христа от кощунства.

"Вся борьба с кощунствами, идущая от имени государства, есть полный бред. Однако бред возможно возвести и в квадрат, и в куб. Сочинский процесс дает пример бреда глубоко невежественного. Священник одной из церквей Сочи Андрей Дубровский заявил, что изображения Господа Иисуса Христа, помещенные в неуважительный контекст, есть кощунства, и сослался на догмат об иконопочитании. Это бред прежде всего потому, что догмат об иконопочитании ни единым словом не говорит о том, какие изображения Спасителя являются каноническими, а какие кощунственными. Он говорит об одном: изображения Господа Иисуса Христа допустимы в принципе, их допустимо почитать. Все! Догмат направлен против тех, кто вообще отрицал возможность изображения Сына Божия и обвинял иконопочитателей в идолопоклонстве. В тексте догмата даже нет слова "кощунство". Он сугубо позитивен.

Этот догмат был направлен против тех, кто вообще отрицал возможность изображения Сына Божия

Догмат дает исчерпывающее определение того, что подлежит почитанию: "Иконы, написанные красками и из дробных камений и из другого способного к тому вещества устрояемые". Виртуальное изображение – не икона, даже если это фотография иконы. Более того: на коллажах дано изображение распятого без нимба и без литер имени Иисуса Христа. То есть это не Господь Иисус Христос, а изображение распятого вообще. Соответственно, быть оскорбительным для Сына Божия и верующих в Него такое изображение не может вообще".