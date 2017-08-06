Осталось несколько дней до момента, когда Россия может стать первой страной в мире, запретившей перевод Библии. В мировой судебной практике не встретишь случаев, чтобы суд вот так бесцеремонно вмешивался в процесс перевода Священного Писания и выяснял, какие переводы хорошие, а какие плохие, и запрещал (!) те, которые судьям кажутся недостаточно качественными. Но 9 августа именно это может произойти с канонической Библией в издании Свидетелей Иеговы, известном как перевод Нового мира.

В прошлом году Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура подала иск о признании данного перевода "экстремистским". Первое заседание по этому процессу в городском суде Выборга состоялось 26 апреля 2016 года, но вскоре суд взял паузу для проведения комплексной религиоведческой и лингвистической экспертизы. Она была заказана в российском автономном некоммерческом обществе "Центр социокультурных экспертиз", эксперты которого известны тем, что пачками штампуют нужные экспертизы с нужным результатом.

Команда карманных экспертов предсказуемо "подтвердила": перевод исключительно экстремистский. Из-за чего? Например, в нем используется имя Бога в форме "Иегова". Это же самое имя в точно такой же форме используется во многих других переводах Библии, включая официальный православный Синодальный перевод. Но этот факт, похоже, горе-экспертов не интересует.

Вот другой аргумент, подтверждающий "экстремизм" данной Библии: в ней описывается, как Бог уничтожил Содом и Гоморру огнем и серой. Общеизвестный эпизод, который можно найти в любой Библии в мире, вменяется в вину исключительно переводу Нового мира как признак его злостного экстремизма! Эксперты постараются убедить суд, что это Свидетели Иеговы сели и придумали, как Бог покарал Содом и Гоморру.

Все настоящие экстремисты обезврежены, так что приходится бросать правоохранительные органы на борьбу с запятыми в богословских текстах, чтобы офицеры не зря зарплату получали

Ну и еще один аргумент такого же порядка: Библию Свидетелей Иеговы нужно запретить, потому что в ней написано не "Ветхий Завет" и "Новый Завет", а "Еврейско-арамейские Писания" и "Христианские Греческие Писания". Воистину, обмельчал российский экстремизм! Все настоящие экстремисты обезврежены, так что приходится бросать правоохранительные органы на борьбу с запятыми в богословских текстах, чтобы офицеры не зря зарплату получали.

Экспертизу, к слову сказать, выполнили люди, ни один из которых не имеет дипломов религиоведа или лингвиста. Одна из них (Крюкова Н.) является учительницей математики средней школы, другой (Котельников В.) окончил православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Защита заявила серию протестов на экспертизу: это и отсутствие необходимой квалификации экспертов, и тот факт, что представители одной религии судят другую; и неоригинальный характер экспертизы, представляющей собой сборник цитат из интернета.

"Крюкова и Батов – легендарные эксперты, готовые писать абсолютно про все что угодно, за что их и любят заказчики, – объясняет директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский. – Они пишут свои экспертизы быстро и всегда с таким, каким надо результатом". Штамповка экспертиз поставлена на поистине промышленную основу: против одних только Свидетелей Иеговы написано больше 50 экспертиз.

Экстремизм – статья нешуточная, а всевозможные "экстремистские материалы" сегодня обнаруживаются в самых неожиданных местах

Правозащитник Евгений Ихлов отмечает, что ситуация вокруг перевода Нового мира не является чем-то новым по историческим меркам: "Знакомство с экспертизой показывает, что ее авторов как-то даже по-детски поражает эсхатологическое осуждение мира и противников новой веры, которое было свойственно и первым поколениям христиан, а через 12-14 веков – и протестантам (а еще полтора века спустя – и старообрядцам)". Да, все это мы уже проходили, в том числе массовые сжигания "неправильных" переводов Библии на кострах вместе с их переводчиками в Европе. Прокуратуре Выборга, одного из самых близких к Европе российских городов, весь этот исторический опыт не интересен.

Скорее всего, здесь снова сработает старинная русская мудрость: строгость законов компенсируется избирательностью их применения

Кому в России выгодны абсурдные инквизиторские процессы над религиозными текстами? Библеистике они точно не пойдут на пользу, потому что науке никогда не может быть выгодно столь бесцеремонное вмешательство государства. Православной церкви? Ее перевод вовсе не относится к числу лучших, самых точных или удобочитаемых. Завтра правосудие может легко обратиться и против него. Хотя, скорее всего, здесь снова сработает старинная русская мудрость: строгость законов компенсируется избирательностью их применения.

Запрет Библии Свидетелей Иеговы – лишь очередное техническое звено в атаке на эту группу. Гонения решительно осудили и международные, и российские правозащитники. Фонд имени Бориса Немцова в своем недавнем докладе однозначно характеризует запрет СИ как политические репрессии, а общество "Мемориал" признало политзаключенным Денниса Кристенсена, свидетеля Иеговы из Дании, арестованного в Орле и сидящего в СИЗО уже больше двух месяцев.

Теперь российскому правосудию понадобилось разобраться и с тем, какую Библию читают почти 300 тысячам российских верующих, в той или иной мере относящих себя к религии Свидетелей Иеговы. Впрочем, если все эти люди теперь отправятся в церковные лавки за Синодальным переводом, то выборгский процесс может оказаться не самым плохим бизнес-проектом для РПЦ. Ведь перевод Нового мира распространяется исключительно бесплатно, а Синодальный – обычно кое-что стоит.

Сложно верить в то, что здравый смысл возобладает и суд оставит свои попытки урегулировать сферу библейского перевода с помощью Уголовного кодекса. Скорее всего, Евгений Ихлов прав: "Либеральная общественность не сплотится во имя защиты права читать новые переводы Библии". У либеральной общественности своя повестка дня, куда более увлекательная для нее самой. На издании перевода Нового мира грядущий запрет никак не скажется, ведь он издается за пределами России и распространяется во всем мире на десятках языков тиражами в сотни миллионов экземпляров. Российский процесс – укус комара. А вот тем переводчикам Библии, которые живут и работают в России, стоит привыкать к новой реальности: завтра за ними могут прийти как за рядовыми уголовниками. Экстремизм – статья нешуточная, а всевозможные "экстремистские материалы" сегодня обнаруживаются в самых неожиданных местах.

Антон Чивчалов, журналист, переводчик, блогер

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