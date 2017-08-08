16-летний Женя Медведев после школы собирается поступать во ВГИК – хочет стать кинорежиссером. А пока он использует любой шанс попрактиковаться в творчестве и научиться новому. Так он и пришел в Летнюю творческую лабораторию "ЗИЛ", своего рода дневной детский лагерь на территории бывшего автомобильного завода, который давно прекратил работу.

Смены в "ЗИЛе" продолжаются две недели, и все – модные и тематические: детей и подростков учат танцу, театру, ленд-арту, фотографии, анимации. Но больше всего народу записалось на занятия по видеоблогу.

"Видоблогинг – это сейчас то, что миром рулит, все этим занимаются, – говорит Женя. – Это как маркетинг плюс кинематограф. Получается искусство, как развлекать зрителя".

Лектор школы видеоблогинга на "ЗИЛе" – Кирилл Соеров. Ему немногим больше двадцати, но он – популярный видеоблогер, на его канале в YouTube – полмиллиона подписчиков. В Сети Кирилл рассказывает о японских видеокомиксах манга, а в реальности делится с ребятами опытом и контролирует качество их учебных видеоблогов.

"Плюс видеоблогинга – в том, что у тебя есть возможность начать сразу, – говорит Соеров. – Ты можешь начать выкладывать видеоблог, и если будет хорошо получаться, то сможешь развиваться. У тебя есть возможности для творчества. Многим нравится снимать видео, рассказывать про свою жизнь. Сегодня многие взрослые и дети добавляют к своим увлечениям видеоблоги, то есть они рассказывают про это увлечение и учат ему".

10-летняя Милослава Хренникова – еще одна ученица летней лаборатории "ЗИЛ". Она говорит, что вообще не смотрит телевизор: дома его просто нет. Как и Женя, она тоже все необходимое находит через интернет и считает, что телевидение молодому поколению ничего интересного предложить не может.

"Я хочу два плейлиста сделать, с куклами, сказки для детей", – рассказывает Мила детали своего проекта.

YouTube – это новое телевидение для нового поколения. Его смотрят, ему доверяют. Вчерашняя школьница, 19-летняя Саша Спилберг – видеоблогер с 10 миллионами подписчиков и выступает на парламентских слушаниях в Госдуме. Она лидер мнения минимум для 10 миллионов будущих избирателей, которые уже сегодня развлечениям предпочитают обучение созданию видеоблогов. И российским властям приходится налаживать новый канал для диалога с будущим электоратом.