«Господа, вы звери!» – из крымских сетей

Международный день коренных народов в Крыму отметили весьма своеобразно. Подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил 76-летнему крымскотатарскому активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».

Сервер Караметов страдает от болезни Паркинсона. Его задержали 8 августа у здания подконтрольного России Верховного суда Крыма. Мужчина вышел на одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза – одного из лидеров крымскотатарского национального движения. В тот же день суд оштрафовал Караметова на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен) за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов».

Людмила Полякова

Вроде бы можно было уже ко всему привыкнуть, но тут такая трогательная беспомощность пожилого человека, который просто не может промолчать, что я расплакалась( так больно это видеть.

Ильми Умеров

Твари. Идиоты. Нелюди.

Айдер Муждабаев

Ненавижу. Придёт час расплаты за все унижения.

Andrey Yurov AY

это так стыдно, что просто невозможно описать...

Аслан Хамхоев

У этой власти совсем не осталось ни совести ни чести!

Alena Obezdchikova

В последнее время очень часто задаюсь вопросом: в чем смысл чрезмерной жесткости? Винтить вчетвером в бронежилетах одну девушку на акции, стрелять по безоружному, сажать больного Паркинсоном старика за плакат? Очень страшно, должно быть. Это тебе не венесуэльскому Ма-Дуро 6 млрд послать. Это ж, блин, огого.

Адвокаты и общественные защитники Сервера Караметова утверждают, что в этом деле много явных нарушений законодательства.

Эмиль Курбединов

Одно из многочисленных нарушений в деле Сервер агъа, это протокол об административном правонарушении, копия которого, врученная Сервер агъа, отличается от оригинала в судебном деле. В "судебном" протоколе появились новые обстоятельства дела - дописанные потом! Сотрудник полиции что-то пыталась объяснить ссылаясь на жару.... потом свалить на судью попыталась... потом впала в ступор... я ее так и не понял. Как и другие.

Эльвина Семедляева

...Все дело сшито с явными нарушениями национального права. А именно: лицо составившее админ протокол вносило правки в протокол уже после вручения копии Караметову Сервер агъа. В суде она подтвердила и более того, указала какие именно правки она вносила. И на вопрос защиты, какой нормой права предусмотрено внесение изменений в протокол уже после вручения его лицу привлекаемому к админ ответственности? она так и не смогла ответить! Просмотрев видео с "камер видео наблюдения" (так она назвала оперативную съёмку) протокол она составляла по своему субъективному восприятию и ощущению!!!

Копии рапортов сотрудников, а также копии объяснительных свидетелей имеющихся в деле ни кем не заверены. Да просто не парятся. Как работать суду с такими документами? Тяжко!... неа.. они уже все привыкли!

Даже черновик рапорта сотрудника полиции подшили. В дело!

Суд на протяжении всего допроса свидетелей (сотрудников полиции) наводила их на ответ! В связи с чем ей заявлен отвод! На месте постановила - отказать!

Ещё один сотрудник полиции два раза повторил, что он не знает должностного регламента...! И ещё признался, что при составлении протокола о доставлении перепутал!!! и зачеркнул не то основание.

Свидетели оказавшиеся якобы "ни в том месте, ни в тот час" оказались бывшими сотрудниками полиции. Заходя в зал судебного заседания один прямо направился в "клетку". Свои же направили к месту, за трибуну...

...Конечно будем обжаловать. Скорее всего все оставят в силе. Не мудрено!

То что нас не убивает, делает нас сильней!

Вы говорите незнание закона не освобождает от ответственности, а я вам скажу... то, что вы не верите в Бога это не означает что Его нет.

В этот же день в Симферополе состоялось заседание суда по делу одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он выступил с последним словом.

Liza Bogutskaya

Это слова ГЕРОЯ!

Он обязательно выйдет. И обязательно будет обвинителем российской стороны...

Bohdan Yaremenko

Ця жертовність і жертва не будуть даремними. На прикладі Ахтема Чийгоза і десятків інших нові і нові покоління киримли виховуватимуться гідними і волелюбними. А наше завдання - вибороти для них свободу!