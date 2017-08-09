(Последнее слово одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза, произнесенное им на заседании подконтрольного России Верховного суда Крыма 9 августа 2017 года)

Перед смертью моей мамы я попросил у нее прощения, что как сын в последние тяжелые ее дни не смог быть с ней рядом. Собрав последние свои силы, она сказала: «Я горжусь тем, что я воспитала такого сына!».

Что бы я ни делал, как бы мне сейчас ни было тяжело, не зная, выйду ли я вообще живым, я боюсь еще больше того, что мои действия, мысли, высказывания могут опозорить меня как человека, как крымского татарина, и моему народу будет стыдно за то доверие и избрание меня в Меджлис крымскотатарского народа.

«Ант эткенмен, сез бергенмен миллет ичун ольмеге…» (строчка из гимна крымскотатарского народа, дословно: «​Я поклялся и дал слово умереть за свой народ» – КР). Эту клятву я, как и другие члены Меджлиса, произнес, преклонив колено и поцеловав национальное знамя во дворе Ханского дворца – символа нашего народа, центра многовековой государственности крымских татар.

Причиной нескольких депортаций – по сути, геноцида – являлось желание Российской империи, а впоследствии СССР, очистить Крым от крымских татар и навсегда уничтожить историю и память о нашем народе.

Каждый крымский татарин произносит эти слова, дает клятву и чувствует ответственность перед будущим поколением за судьбу своей нации, за судьбу своей Родины.

Для крымских татар, как и для многих других народов, понятия «гражданский долг», «патриотизм», «национальное достоинство» являются особыми ценностями

​Народ сам избирает своих лидеров. Ничто не сломило волю народа, ничто не смогло уничтожить идентичность, любовь к своей Родине, к своей земле, передаваемые из поколения в поколение. Для крымских татар, как и для многих других народов, понятия «гражданский долг», «патриотизм», «национальное достоинство» являются особыми ценностями.

26 февраля 2014 года крымские татары и другие граждане Украины в очередной раз вышли с протестом против угроз территориальной целостности Украины и с требованиями призвать к ответу авантюристов от власти и политических проходимцев.

В дальнейшем в период оккупации Крыма крымские татары совместно с другими гражданами Украины, несмотря на многочисленные провокации со стороны этих сил, похищения, убийства, обыски, аресты, запрет на проведение памятных траурных дат, огромные штрафы за малейшее проявление активности, несмотря на применение широких репрессивных методов, продолжали и продолжают выполнять свой гражданский долг.

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Именно эти обстоятельства раздражают эти силы, приводят в гнев и заставляют устраивать судилище над невиновными людьми.

Более двух лет идет политический процесс, который уже вошел в историю как «дело 26 февраля». Процесс, целью которого, безусловно, является запугать крымских татар, придушить и свести к минимуму их активность по защите своих прав, поддержке Украины и мирового сообщества, не признающих незаконную аннексию Крыма.

Судилище устраивает страна-захватчик, у которой права на это нет

​Для всех является очевидным, что никакого уголовного дела против Ахтема Чийгоза нет. Инциденты, имевшие место 26 февраля 2014 года на мирном митинге, объявленном Меджлисом крымскотатарского народа, спровоцированы были лицами, способствовавшими в дальнейшем военной оккупации Крыма. То есть судят не тех, кто предал, кто имел цели и умыслы, направленные на изменение территориальной целостности Украины, кто впоследствии похищал и убивал людей, незаконно наделял себя полномочиями управлять, судить. Судят тех, кто отстаивал законы страны, международные нормы, правила.

Судилище устраивает страна-захватчик, у которой права на это нет.

В такой ситуации, зная все истинные намерения заказчиков этого процесса, ни о какой объективности и самостоятельности суда не приходится говорить.

Мне суждено принять этот приговор как приговор для всего крымскотатарского народа – от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою Родину.

Ахтем Чийгоз, один из лидеров крымскотатарского народа, политзаключенный

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