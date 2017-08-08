«Процесс Чийгоза»: в ожидании приговора

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 8 августа проходит заседание по делу одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза. Ни один из потерпевших не явился в суд.

Поддержать Ахтема Чийгоза пришли около трех десятков крымчан, включая родственников – двух сестер, сына и дочери.

Позже российские силовики задержали пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, который вышел на одиночный пикет к зданию Верховного суда Крыма. Видео задержания опубликовал в фейсбуке крымскотатарский активист Заир Смедляев.

На кадрах пятеро российских полицейских в форме окружают Караметова, отбирают у него плакат с надписью «Путин! Аксенов! Наши дети – не террористы! Хватит обвинять крымских татар!», садят в автомобиль ППС и увозят.

Крымская активистка Айше Умерова в фейсбуке сообщила, что задержанному 76 лет, у него болезнь Паркинсона. По ее информации, активиста задержали за «несанкционированный митинг» и «сопротивление представителям правоохранительных органов» и отвезли в Железнодорожный райотдел полиции Симферополя.

В начале судебного заседания адвокат Николай Полозов указал, что международные правовые акты, включая резолюцию ООН, не признают результаты «референдума» 2014 года и осуждают политические преследования жителей аннексированного полуострова. Он подчеркнул, что и с точки зрения российского права в деле есть нарушения. В первую очередь, они связаны с тем, что дело возбуждено в январе 2015 года, когда действие «переходного периода» в Крыму завершилось. По его словам, также нарушен принцип обратной силы закона, поскольку «потерпевшие стали гражданами России значительно позже, чем происходили события под стенами крымского парламента».

Адвокат назвал работу обвинения «фантазией, не подкрепленной доказательствами».

Ни один свидетель не дал показаний о его противоправных действиях

«Из более тысячи фотографий Чийгоз есть только на восемнадцати. Признаков противоправных действий на них не видно. Из более 350 видеофайлов Чийгоз есть на тридцати одном. Но ни на одном не запечатлены действия, указанные в обвинительном заключении. Из более восьмидесяти потерпевших, Чийгоза видело только десять, ни один из которых не дал показаний о его противоправных действиях... При этом факт нахождения Чийгоза в здании парламента не подтверждается другими показаниями, а интерпретации его команд на крымскотатарском языке являются домыслами лиц, которые крымскотатарским языком не владеют», – сказал Полозов.

Что касается «составления преступного плана Чийгозом», Полозов отметил, что все, что представлено обвинением – распечатка неких объявлений, сделанная не с компьютера Чийгоза, и показания двух секретных свидетелей. При этом адвокат обратил внимание на то, что секретные свидетели, якобы члены президиума Меджлиса крымских татар, представленные как «Асанов» и «Петров», не ориентируются в элементарных для членов Меджлиса вопросах и включены в дело «с целью фабрикации обвинений».

Доводы Заура Смирнова (глава подконтрольного Кремлю крымского комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан – КР) о наличии устной договоренности по поводу обязанности Ахтема Чийгоза оповещать кого-то о предстоящем митинге 26 февраля 2014 года «ничем не подтверждены и являются попыткой оговора с целью избежания любых политических последствий, учитывая его (Заура Смирнова – КР) нынешнюю должность». По словам Полозова, непричастность Чийгоза к действиям по оповещению граждан о предстоящем митинге подтверждается допросами множества членов региональных меджлисов, которые показали, что узнали о митинге от Заура Смирнова или из СМИ.

Он добавил, что вынесению приговора препятствует тот факт, что двое из трех судей коллегии, Виктор Зиньков и Игорь Крючков, «являются гражданами иностранного государства – что прямо противоречит законодательству России».

Адвокат заявляет, что суд неоднократно отказывал в допросе участников событий, крымского муфтия Эмирали Аблаева и главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова.

Полозов также рассказал о пытках в отношении Чийгоза – по его словам, они выражаются «в причинении подсудимому моральных страданий в связи с невозможностью проститься законным методом с умирающей матерью».

После этого адвокат рассказал об ограничении права на защиту Чийгоза и вспомнил о фактах давления на адвоката, когда бывший обвинитель Александр Домбровский требовал возбудить в отношении него три уголовных дела, а также о факте своего похищения сотрудниками ФСБ.

Накануне, 7 августа, прокурор Анастасия Супряга запросила для Ахтема Чийгоза наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии общего режима. МИД Украины в ответ потребовал от российских властей прекратить преследование Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.