2 июля в поселке Долинное Бахчисарайского района Крыма несколько сотен человек пришли проститься с Алие Чийгоз – матерью одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, находящегося в Симферопольском СИЗО. Напомним: Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.​

Рассматривающий дело Чийгоза подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма долгое время отказывал подсудимому в свидании с умирающей от рака матерью. Наконец, 20 июня во время перерыва в судебном заседании Ахтему Чийгозу позволили на короткое время проститься с Алие. Однако присутствовать на похоронах матери ему не разрешили.

«Ему в прямом смысле слова не дали положить мать в могилу. Дело в том, что по нашим обычаям это могут делать только мужчины, а не женщины. К примеру, я сам опускал в могилу своих отца и мать. Но второй сын Алие умер несколько лет назад», – рассказал Крым.Реалии председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

По словам Смедляева, в происходящем с Чийгозом виноваты подконтрольные России власти Крыма, в том числе и из числа крымских татар, перешедших на службу Кремлю.

«Благословение» на его арест было дано на самом высоком уровне, но списки, кого нужно арестовывать, кого штрафовать, а кого помещать в психиатрический диспансер, составлялись именно местными

«Понятно, что «благословение» на его арест было дано на самом высоком уровне, но списки, кого нужно арестовывать, кого штрафовать, а кого помещать в психиатрический диспансер, составлялись именно местными – теми, кто панически боятся Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, мешающих им совершать преступление против крымскотатарского народа», – сообщил он.

Заир Смедляев поясняет: попытки подконтрольных Москве властей полуострова склонить к сотрудничеству членов Меджлиса крымскотатарского народа предпринимались с первого дня аннексии Крыма, однако успехом не увенчались.

«После выдворения за пределы Крыма Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова предложения о сотрудничестве были проигнорированы большинством заместителей Меджлиса, оставшихся в Крыму. Исключение составляют лишь те немногие, кто сегодня активно сотрудничает с властью и повсеместно рассказывает о счастливой жизни крымчан, в первую очередь крымских татар. Параллельно с провозглашением «нового лидера», пользующегося поддержкой не более сотни своих соотечественников, новые власти дали задание провести сессию Курултая крымскотатарского народа для признания им оккупации Крыма и избрания нового, лояльного состава Меджлиса. Однако и данная афера потерпела фиаско», – рассказывает Смедляев.

Именно после неудавшихся попыток склонения к сотрудничеству представителей Меджлиса российские власти Крыма, по словам Смедляева, решили запретить представительный орган крымских татар. Параллельно на полуострове все же было создано несколько лояльных Москве крымскотатарских структур, однако реальной поддержки населения они не получили, говорит Смедляев.

Те, кто не видит похищений и убийств, обысков, административных штрафов, уголовных дел и арестов, не могут представлять наш народ

«На мероприятия, проводимые псевдолидерами, несмотря на принудительное участие в них студентов и работников бюджетной сферы, собиралось не более двух сотен человек. При этом каждый из тех, кто рвался во власть, обещал им грандиозную поддержку среди народа. Они создали ряд так называемых крымскотатарских организаций, претендующих на общекрымский статус и рисующих в своих рядах тысячи членов и сторонников. Однако все эти организации на практике занимались и занимаются лишь тем, что делают громкие заявления от имени крымскотатарского народа и уверяют, что теперь он сказочно счастлив. Некоторые из них даже специально выезжали на международные форумы, чтобы завуалировать там истинное положение дел с масштабными нарушениями прав крымскотатарского народа. Но те, кто в силу различных обстоятельств зависит от власти, те, кто не видит похищений и убийств, обысков, административных штрафов, уголовных дел и арестов, не могут представлять наш народ. Ведь очевидно, что все эти репрессии организуются лишь с одной целью: запугать несогласных с изменением статуса Крыма», – считает Заир Смедляев.

По словам крымскотатарского активиста, некоторые из упомянутых коллаборантов посетили в СИЗО заключенных, арестованных в рамках «дела 26 февраля», и склоняли их дать заведомо ложные показания на Ахтема Чийгоза. Затем они же опубликовали список лиц, нелояльных к новой власти.

«Даже когда стало известно о смертельной болезни Алие, матери Ахтема Чийгоза, ни один из бывших коллег, дававших в свое время клятву умереть за наш народ, а потом перешедших на службу Москвы, не проявил милосердия и не обратился с публичным предложением изменить для Ахтема меру пресечения на домашний арест. Так же ни у кого из них не хватило совести и сострадания выйти с предложением дать ему возможность участвовать в похоронной процессии матери, как не хватило мужества и прийти на похороны!», – возмущается Смедляев.

Смедляев подчеркивает: он намерено не называет конкретных имен тех крымских татар, которые сегодня находятся в рядах нынешних властей Крыма, поскольку все представители народа и так знают, о ком идет речь.

«Время все расставит по своим местам, и тем, кто сегодня заставляет страдать невинных людей, членов их семей и малолетних детей, придется держать ответ и перед судом Всевышнего и судом человеческим», – заключает он.