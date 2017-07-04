Один из лидеров крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз поблагодарил соотечественников за то, что они поддержали его в связи со смертью его матери Алие Чийгоз и пришли на ее похороны, в то время как его удерживают в заключении. Об этом Супруга Чийгоза Эльмира Аблялимова написала в Фейсбуке после свидания с Ахтемом в следственном изоляторе.

«Безусловно, он огорчен произошедшими событиями, но вместе с тем и спокоен. Он сказал, что очень благодарен своему народу и никогда не сомневался в его поддержке. Долг двух сыновей Rahmetli Алие Ханум исполнили тысячи наших соотечественников и достойно проводили ее в последний путь», – написала Аблялимова.

В поселке Долинное Бахчисарайского района 2 июля простились с Алие Чийгоз, мамой одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза, который находится в Симферопольском СИЗО. Проститься с Алие Чийгоз пришло более 500 человек.

Самого Ахтема Чийгоза на похороны его матери не пустили, заявление с просьбой об этом от супруги и общественного защитника Эльмиры Аблялимовой в Симферопольском СИЗО не приняли.

15 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении ходатайства защиты о встрече Ахтема Чийгоза, который около двух с половиной лет находится в СИЗО, с матерью, которая была тяжело и неизлечимо больна.

20 июня Ахтема Чийгоза вывезли тайно из Симферопольского СИЗО на свидание с тяжелобольной матерью в Бахчисарай в перерыве судебного заседания. После того, как Чийгоза снова доставили в изолятор после встречи с мамой, он не смог продолжать заседание.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.