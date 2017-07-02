В СИЗО Симферополя не приняли заявление от жены одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза на предоставление ему возможности посетить похороны умершей матери. Об этом 2 июля на своей странице в Фейсбуке сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Только что супруга Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова попыталась передать в СИЗО Симферополя заявление о предоставлении ему сегодня возможности принять участие в церемонии похороны его матери. Дежурный отказался принять – воскресенье, канцелярия закрыта, начальника нет», – написал Полозов.

В данный момент в селе Долинное (Топчикой) Бахчисарайского района прощаются с Алие Чийгоз. Крым.Реалии ведут трансляцию этого события.

Раньше адвокаты Ахтема Чийгоза заявляли, что намерены требовать, чтобы фактические власти полуострова дали их подзащитному возможность попрощаться с умершей 2 июля матерью.

15 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении ходатайства защиты о встрече Ахтема Чийгоза, который около двух с половиной лет находится в СИЗО, с матерью, которая тяжело и неизлечимо больна.

Перед этим председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил о болезни матери крымского политузника Ахтема Чийгоза.

20 июня Ахтема Чийгоза вывезли тайно из Симферопольского СИЗО на свидание с тяжелобольной матерью в Бахчисарай в перерыве судебного заседания. После того, как Чийгоза снова доставили в изолятор после встречи с мамой, он не смог продолжать заседание.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.