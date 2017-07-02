Адвокаты настаивают на присутствии Чийгоза на похоронах матери в Крыму

Адвокаты одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, которого судят за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, намерены требовать, чтобы фактические власти полуострова дали их подзащитному возможность попрощаться с умершей 2 июля матерью. Об этом 2 июля на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Я вижу и чувствую боль, которую испытывает Ахтем Чийгоз и разделяю ее. И я вновь обращаюсь с призывом к российским властям проявить гуманизм, предоставить возможность Ахтему Чийгозу исполнить свой сыновий долг, проводить свою маму в последний путь. Позволить выполнить ему необходимые религиозные действия в ходе осуществления похорон Чийгоз Алие Абдураимовны», – написал Полозов.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также заявил о необходимости дать Чийгозу возможность попрощаться с умершей матерью.

«Согласно мусульманским обычаям, покойная Алие абла должна быть похоронена уже сегодня до захода солнца. В то же время, с целью обеспечения возможности Ахтему Чийгозу проводить маму в последний путь и участвовать в дженазе (похоронах), адвокаты не исключают обращение в Европейский суд по правам человека в соответствии с Правилом 39 Регламента», – написал Чубаров.

Крымскотатарский активист Нариман Джелял написал, что похороны Алие Чийгоз состоятся 2 июля в 14.00 в селе Долинное (Топчикой) Бахчисарайского района.

15 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении ходатайства защиты о встрече Ахтема Чийгоза, который около двух с половиной лет находится в СИЗО, с матерью, которая тяжело и неизлечимо больна.

Перед этим председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил о болезни матери крымского политузника Ахтема Чийгоза.

20 июня Ахтема Чийгоза вывезли тайно из Симферопольского СИЗО на свидание с тяжелобольной матерью в Бахчисарай в перерыве судебного заседания. После того, как Чийгоза снова доставили в изолятор после встречи с мамой, он не смог продолжать заседание.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.