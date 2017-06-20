Одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза вывезли тайно из Симферопольского СИЗО на свидание с тяжелобольной матерью в Бахчисарай в перерыве судебного заседания, которое проходит 20 июня в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма. Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

«Вывезли в перерыве заседания, дали 10 минут пообщаться с мамой. Сейчас уже везут обратно в СИЗО. Операцию провели фактически тайно для того, чтобы, по всей видимости, не вызвать какого-то ажиотажа, никто об этом не знал», – сказал журналист.

Эту информацию подтвердил в Твиттере адвокат Чийгоза Николай Полозов и поблагодарил всех, кто помог добиться встречи его подзащитного с матерью.

После того, как Чийгоза снова доставили в изолятор после встречи с мамой, он не смог продолжать заседание. Суд объявил перерыв на 20 минут.

На заседании 20 июня суд по «делу Чийгоза» допросил российского сенатора от аннексированного Крыма Сергея Цекова. Во второй части заседания суд должен допросить другого свидетеля, также российского сенатора от аннексированного Крыма Ольгу Ковитиди. Как сообщает Антон Наумлюк, она явилась на заседание суда, начался ее допрос.

Накануне, 19 июня, Полозов опубликовал видеообращение, в котором назвал «кощунством» предложение российского омбудсмена привезти тяжелобольную мать его подзащитного Ахтема Чийгоза в СИЗО. Полозов также обратился к омбудсмену России Татьяне Москальковой, главе совета по правам человека России Михаилу Федотову, управлению верховного комиссариата по правам человека ООН, ОБСЕ и Президенту Украины Петру Порошенко с требованием «немедленно вмешаться в эту ситуацию».

15 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении ходатайства защиты о встрече Ахтема Чийгоза, который около двух с половиной лет находится в СИЗО, с матерью, которая тяжело и неизлечимо больна.

Перед этим председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил о болезни матери крымского политузника Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.