Российский сенатор от аннексированного Крыма Сергей Цеков не дал показаний против Ахтема Чийгоза. Об этом 20 июня после первой части заседания сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов. Журналист Радио Свобода Антон Наумлюк и Крым.Реалии вели прямую трансляцию из-под здания суда, где слушается «дело Чийгоза».

«Цеков не дал показаний против Чийгоза. Он сказал, что ему ничего не известно о деятельности Чийгоза: об организации преступного плана, непосредственно о деятельности Чийгоза 26 февраля у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым», – сказал Полозов.

Продолжение заседания назначено на 14:30. Ожидается, что на нем допросят другого свидетеля, также российского сенатора от аннексированного Крыма Ольгу Ковитиди.

Ранее сообщалось, что российский сенатор от аннексированного Крыма Сергей Цеков явился на допрос в подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма, где продолжается «суд по Чийгозу».

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.