Российский сенатор от аннексированного Крыма Сергей Цеков явился на допрос в подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма, где 20 июня продолжается «суд по Чийгозу». Об этом Крым.Реалии сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

Второго заявленного на 20 июня свидетеля – также сенатора российского Совета Федерации от аннексированного Крыма Ольги Ковитиди – пока нет.

Адвокаты Чийгоза сегодня также подали ходатайство об истребовании всех документов, подготовленных для внеочередного заседания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Суд отклонил эти ходатайства стороны защиты, сообщает журналист.

Накануне, 20 июня, в «суде по Чийгозу» должны были допросить главу подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заур Смирнов, который также является свидетелем по этому делу. Однако Смирнов не пришел в суд, вместо этого он отправился в командировку. Его допрос тепер назначен на 21 июня.

Кроме того, сторона защиты накануне также заявила ряд ходатайств о вызове в суд других свидетелей из числа крымских чиновников: Владимира Константинова, Виктора Плакиды, Ремзи Ильясова, Лентуна Безазиева. Судьи согласились вызвать только Безазиева, его допрос, как ожидается, состоится в конце июня.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.