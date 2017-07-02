В поселке Долинное Бахчисарайского района простились с Алие Чийгоз, мамой одного из лидеров крымсктатарского национального движения Ахтема Чийгоза, который находится в Симферопольском СИЗО. Чийгоза обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года, когда крымские татары и проукраинские активисты собрались на митинг у здания Верховной Рады, недопустив принятия так называемых «сепаратистских законов». Ахтема Чийгоза арестовали в январе 2015 года, с этого времени он выежал из СИЗО только раз, когда его тайно доставили под конвоем и в наручниках проститься с тяжелобольной матерью. Встреча длилась десять минут. На похороны его не пустили, заявление от супруги и общественного защитника Эльмиры Аблялимовой в СИЗО не приняли, сославшись на выходной день и отсутствие работников канцелярии и начальства. Проститься с Алие Чийгоз пришло более 500 человек.