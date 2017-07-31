В понедельник, 31 июля, в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма проходит 150-е заседание по делу активиста крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза. На полуострове его судят за организацию и участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который состоялся под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года. Российские силовики задержали Чийгоза 29 января 2015-го. В этот же день подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей –​ с тех пор он находится под арестом. Российский адвокат обвиняемого Николай Полозов считает «дело Чийгоза» предрешенным и называет его самым сложным в своей карьере. А крымские татары, которые регулярно посещают заседания суда, воспринимают этот процесс как «судилище над всем народом».

2,5 года, 40 томов и 200 свидетелей

Ахтем Чийгоз находится под арестом уже два с половиной года. Однако изначально приговор ему планировали вынести за несколько месяцев, уверен российский адвокат Марк Фейгин. По его мнению, российским властям было выгодно провести этот процесс быстро и без «большого шума». Но публичная огласка и вмешательство в дело адвоката Николая Полозова, выступившего на стороне защиты, помешали планам Кремля, говорит Фейгин. Такого же мнения придерживается и сам Полозов.

«Когда прокурором была Наталья Поклонская и дело было объедено с остальными фигурантами «дела 26 февраля», то стояла задача рассмотреть его как можно быстрее. После того как я вступил в дело, процесс удалось поломать. Нашей задачей было досконально разобрать все доказательства, чтобы у суда не было лазейки найти в нерассмотренных доказательствах вину Ахтема Чийгоза», – говорит Полозов.

​Адвокат отмечает внушительный объем доказательной базы по «делу Чийгоза»: в рамках процесса рассмотрено более 1000 фотографий, 100 гигабайт видео, допрошено около 200 свидетелей. На начало процесса само дело насчитывало 35 томов, а сейчас их количество составляет около 40, говорит Полозов.

«Мы изучали ролики, не просто отсматривая их целиком, а разбирали каждые 15-20 секунд, обсуждая каждый момент», – рассказывает он.

Полозов отмечает схожесть процесса над Ахтемом Чийгозом с тем, что происходило в суде над Сергеем Удальцовым, когда того обвиняли по российскому «Болотному делу». По словам адвоката, «дело Чийгоза» остается самым длительным судебным процессом в его карьере.

Аналогичных дел с таким объемом доказательств и такой интенсивностью работы мне не встречалось

​«Аналогичных дел с таким объемом доказательств и такой интенсивностью работы мне не встречалось», – говорит Полозов.

«Судилище над всем народом»

С момента ареста Ахтема Чийгоза его поддерживают активисты и просто неравнодушные крымчане: они регулярно посещают заседания по его делу или просто собираются у здания суда. Один их них – крымскотатарский активист Зевджет Куртуметов из Сак. Он признается, что процесс над Чийгозом воспринимает как «судилище» над всем крымскотатарским народом.

Итог уже известен. Несмотря на это, мы все равно будем его поддерживать

​«Это меня побуждает, чтобы я там был, выражал сочувствие, моральную поддержку, чтоб он (Чийгоз – КР) держался мужественно и до конца, несмотря на то, что итог уже известен. Несмотря на это, мы все равно будем его поддерживать», – говорит Куртуметов.

Частым «гостем» на процессе по «делу Чийгоза» является и крымскотатарская активистка из Судака Ленора Дюльбер. По ее словам, через поддержку Чийгоза люди выражают свое несогласие с обвинениями в его адрес. Дюльбер говорит: перед каждым заседанием активисты создают так называемые «врата позора» для свидетелей обвинения.

«Для них это определенные врата совести, через которые приходится проходить. Им приходится смотреть в глаза людям. Нужно понимать, что большое количество людей потребует от них отчета о том, что они делают», – считает активистка.

Супруга Чийгоза Эльмира Аблялимова подтверждает, что с момента задержания ее мужа их семья получает постоянную моральную поддержку. По ее словам, чтобы поддержать ее мужа, возле здания суда в дни заседаний собираются активисты со всего полуострова: приезжают из Красноперекопска, Джанкоя, Сак, Феодосии, Ялты, Судака, Керчи и других городов.

​Такой массовой поддержки Ахтема Чийгоза опасаются российские власти Крыма, говорит адвокат Марк Фейгин. По его словам, именно поэтому главного обвиняемого по «делу 26 февраля» не доставляют на судебные заседания: в течение последнего года Чийгоз не покидал следственный изолятор, а показания давал по Скайпу. По мнению Фейгина, в Крыму и соседней России просто боятся, что своим присутствием он может оказать влияние на крымских татар.

Подобного мнения придерживается и активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев. Он считает, что, не доставляя Чийгоза на заседания, российские силовики пытаются оказать на него давление.

«Они поэтому его и не привозят. Это также психологическое воздействие на самого Ахтема. Одно дело, когда поддержка вживую, другое – когда в любой момент выключается звук, камера, и они могут ограничить его высказывания», – уверен Смедляев.

«Суд вынесет обвинительный приговор»​

Несмотря на то, что процесс над Ахтемом Чийгозом продолжается, адвокаты не сомневаются: он закончится обвинительным приговором. По словам Марка Фейгина, российским властям нужно политически обосновать то, что произошло под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года. Кроме того, адвокат уверен, что «дело Чийгоза» – это показательный процесс.

«Кремль не может себе позволить простого дискриминационного суда. Процесс изображается. Из него пытаются, с одной стороны, сделать стрелочника, а, с другой, этот процесс должен быть показателен», – говорит адвокат.

​В свою очередь, Николай Полозов уверен, что если бы суд объективно рассматривал показания свидетелей, то максимум, что грозило бы Чийгозу – это обвинение в призывах к массовым беспорядкам. Однако, по словам адвоката, это дело политически мотивированно и реальный приговор будет намного строже.

Безусловно, суд вынесет обвинительный приговор

​«Совершенно очевидно, что его надо отпускать на свободу. Но есть политический заказ и, безусловно, несмотря на то, что отсутствуют какие-то доказательства его вины, суд вынесет обвинительный приговор», – считает адвокат.

Тем временем «дело Чийгоза» подходит к концу: уже вскоре начнется прение сторон, а в конце августа-начале сентября, по оценкам Полозова, будет оглашен и сам приговор.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.