25 и 26 июля в подконтрольном России Верховном суде Крыма впервые был допрошен Ахтем Чийгоз – активист крымскотатарского национального движения и основной обвиняемый по «делу 26 февраля». В своих показаниях Чийгоз впервые рассказал, что накануне митинга 26 февраля 2014 года руководители ныне подконтрольного России крымского парламента пытались через руководство Меджлиса крымских татар организовать встречу с лидерами киевского Евромайдана.

Ахтем Чийгоз был задержан в Крыму российскими силовиками в январе 2015 года по обвинению в организации массовых беспорядков у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года. В этот день состоялся массовый митинг крымских татар и крымчан других национальностей с одной стороны, и пророссийских сил – с другой. Одни выступали в поддержку территориальной целостности Украины, другие скандировали «Крым – Россия!» и требовали проведения референдума о статусе полуострова.

​Вместе с Чийгозом по «делу 26 февраля» также проходят крымскотатарские активисты Али Асанов и Мустафа Дегерменджи. Около года они удерживались в СИЗО Симферополя и всего три месяца назад были переведены под домашний арест. Их дела в суде разделены и теперь рассматриваются отдельно.

Ахтем Чийгоз находится в симферопольском СИЗО два с половиной года. В течение последнего года его вообще не выводят из следственного изолятора, даже на судебные заседания. Коммуникацию обвиняемого с судом осуществляют по Скайпу. Защита Чийгоза считает, что его преднамеренно удерживают в СИЗО по политическим мотивам, оказывая таким образом на него давление.

Даже когда пришло время допрашивать самого Чийгоза, ему пришлось давать показания по видеосвязи из СИЗО. Ходатайство защиты о предоставлении ему права выступить в зале суда судебной коллегией было отклонено, как и ряд других прошений.

О чем говорили в кабинете Константинова

Как стало известно Крым.Реалии, 25 июля Ахтем Чийгоз дал суду пояснения по свидетельствам, которые ранее давал против него спикер подконтрольного России крымского парламента Владимир Константинов. Последний, по словам российского адвоката Чийгоза Николая Полозова, заявил в судебном заседании, что накануне 26 февраля 2014 года (без уточнения даты) «у него был достаточно жесткий разговор» с главой Меджлиса крымских татар Рефатом Чубаровым в присутствии Ахтема Чийгоза и Заура Смирнова.

​Чийгоз, в свою очередь, уточнил, что эта встреча состоялась 24 февраля 2014 года по инициативе Константинова в его кабинете в крымском парламенте.

Константинов был в панике: Янукович сбежал, нужно было срочно находить взаимодействие с Турчиновым, Яценюком и другими лидерами Евромайдана

​«По мнению Ахтема Чийгоза, эта встреча была обусловлена бегством президента Украины Виктора Януковича и желанием Константинова и остатков представителей Партии регионов найти контакт с новой киевской властью. Утром 24 февраля Чубаров позвонил Чийгозу и позвал с собой его и Заура Смирнова (бывший член Меджлиса, затем перешедший в подконтрольное России крымское правительство – КР) на встречу с Константиновым. Со стороны Константинова присутствовали Сергей Донич (в феврале 2014 года – первый вице-спикер Верховной Рады АРК, впоследствии – ректор Крымского федерального университета – КР) и Григорий Иоффе (в феврале 2014 года – вице-спикер крымского парламента, впоследствии – глава подконтрольной России Общественной палаты Крыма – КР). Она проходила примерно с 13 до 14 часов. Константинов был в панике: Янукович сбежал, нужно было срочно находить взаимодействие с Турчиновым, Яценюком и другими лидерами Евромайдана», – передает Крым.Реалии слова Чийгоза адвокат.

Чийгоз утверждает, что во время встречи 24 февраля Константинов предлагал добиваться от украинских властей расширения полномочий Автономной Республики Крым, Чубаров был не против и требовал увеличения квоты представителей крымских татар в органах власти полуострова до 30%.

Ахтем Чийгоз говорит, что Константинов надеялся договориться с новой властью в Украине, используя авторитет лидера крымских татар Мустафы Джемилева в Киеве

​По словам Чийгоза, через Чубарова и лидера крымских татар Мустафу Джемилева Константинов хотел встретиться с лидерами политических сил, получивших власть в Украине после Евромайдана. «Ахтем Чийгоз говорит, что Константинов надеялся договориться с новой властью в Украине, используя авторитет лидера крымских татар Мустафы Джемилева в Киеве. О квотировании в органах власти речь тоже шла. Чубаров в ходе разговора поинтересовался о поездках Константинова в Москву на поклон к «русскому царю», но Константинов не стал распространяться. Константинов и Донич чувствовали себя неуверенно. Разговор окончился спокойно, каждый остался при своем», – говорит Полозов.

Сказать, что Константинов был растерян – это ничего не сказать. Он больше ждал инициатив с нашей стороны, был очень подавлен, как затравленный зверь

​Рефат Чубаров подтвердил, что встречался с Константиновым, но не 24, а 25 февраля 2014 года – как только узнал, что в повестку дня внеочередной сессии крымского парламента внесены вопросы, угрожающие территориальной целостности Украины. «Я тогда немедленно начал искать возможность побеседовать с Константиновым. Такая встреча у меня с ним состоялась. Некоторые участники встречи говорят, что она была 24 февраля, мне она помнится 25 числа. Она была в кабинете Константинова. Сказать, что он был растерян – это ничего не сказать. Он больше ждал инициатив с нашей стороны, был очень подавлен, как затравленный зверь. Я думаю, он просто чувствовал меру своей ответственности, поскольку Крым был одним из тех регионов, власти которого посылали «титушек» в Киев», – рассказал он в комментарии Крым.Реалии.

Чубаров утверждает, что просил Константинова отложить проведение сессии на несколько дней и попытаться за это время встретиться с украинскими властями в Киеве: «Я помню, что Константинов несколько раз высказывал такую реплику, что ему никто не может обеспечить безопасность. При этом я гарантировал, что поеду с ним и безопасность гарантируем мы. Он очень колебался. У него было желание встретиться, но он боялся встретиться. Я думаю, он прорабатывал сразу несколько вариантов того, как дальше себя вести».

Константинов и его соратники на тот момент получали инструкции из Москвы и с Киевом уже не общались

​Лидер крымских татар Мустафа Джемилев, напротив, говорит, что крымские чиновники не пытались идти на контакт с украинскими властями после Евромайдана, поскольку на тот момент уже получали инструкции из Москвы. «Я в это время (в конце февраля 2014 года – КР) постоянно находился в Киеве на Майдане. На меня Константинов не выходил однозначно. Он, по-моему, постоянно в это время ездил в Москву и получал там инструкции. В то же время в крымском парламенте пытались привлечь на свою сторону крымских татар вопросами о гарантировании представительства крымских татар (в органах власти Крыма – КР) не менее 20%, признании Меджлиса, Курултая. Константинов и его соратники на тот момент получали инструкции из Москвы и с Киевом уже не общались», – сказал он в комментарии Крым.Реалии.

Владимир Константинов пока не отреагировал на эту информацию. Получить его комментарий через пресс-службу подконтрольного России парламента Крыма Крым.Реалии не удалось. «Без комментариев. Мы не можем комментировать судебные заседания», – заявила руководитель пресс-службы Людмила Мохова.

В то же время пресс-секретарь спикера Оксана Савенкова пообещала передать Константинову наш вопрос.

Зачем собирался Меджлис?

Некоторые свидетели обвинения в «деле 26 февраля» ранее заявляли в суде, что указания по поводу организации митинга в Симферополе Ахтему Чийгозу были даны на заседании Меджлиса утром 25 февраля. Сам Чийгоз уточнил, что собрание действительно было, но не утром, а вечером 25 февраля, но никаких указаний относительно проведения митинга там не звучало. По его словам, на заседании обсуждалась полученная информация о планах руководства крымского парламента рассмотреть на внеочередной сессии 26 февраля вопросы, которые угрожали территориальной целостности Украины.

Никаких поручений никому не давалось в связи с этим митингом, ни Ахтему Чийгозу, ни другим, и не обсуждалось, кто должен принять в нем участие

​«Ахтем Чийгоз сказал, что ему позвонили из секретариата Меджлиса в утреннее время и сообщили, что состоится заседание Меджлиса. Он перезвонил сразу Зауру Смирнову и тот подтвердил, что заседание назначено на 17:00 25 февраля. Проходило оно в кабинете Чубарова, присутствовали практически все члены Меджлиса. Чубаров рассказал, что на внеочередной сессии (крымского парламента – КР) планируется принятие обращения к Российской Федерации. Это было незаконно, поэтому единогласно все члены Меджлиса проголосовали за то, чтобы провести митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Никаких поручений никому не давалось в связи с этим митингом, ни Ахтему Чийгозу, ни другим, и не обсуждалось, кто должен принять в нем участие. После заседания он сразу покинул здание Меджлиса и уехал домой в Бахчисарай. Там Ахтем Чийгоз находился до утра 26 февраля, никому не звонил и не оповещал о предстоящем митинге», – передает слова Чийгоза Николай Полозов.



Был ли мегафон?

Чийгоз отрицает обвинения в том, что во время митинга 26 февраля он призывал митингующих к агрессивным действиям: «Когда из здания (крымского – КР) парламента вышел Рефат Чубаров, он обратился к СМИ и митингующим, но было шумно и его не очень хорошо было слышно. Тогда Ахтем Чийгоз и другие члены Меджлиса осуществили жесты: они поднимали руки ладонями вперед, перекрещивали их и опускали, чтобы убедить людей быть тише, чтобы услышать Чубарова», – пояснил он.

​Обвиняемый также опроверг показания российского сенатора от Крыма Ольги Ковитиди о том, что 26 февраля 2014 года он что-то говорил в мегафон на крымскотатарском языке, после чего митингующие действовали активно и агрессивно. Чийгоз утверждает, что ни 26 февраля, ни ранее не использовал мегафон на массовых мероприятиях. «Когда выступал Чубаров, справа послышался шум, пророссийские «ополченцы» попытались устроить провокацию, это видно на видео. В этот момент Чубарову передали мегафон. И здесь Ахтем Чийгоз отметил, что ни в этот день, ни когда-либо раньше на массовых мероприятиях он не использовал мегафон. Для него это неприемлемо, он всегда использует только свой голос. И это опровергает показания свидетеля Ковитиди, которая утверждала, что Ахтем Чийгоз в тот день был с мегафоном», – говорит Николай Полозов.

Чийгоз: «​Крым – это Украина»​

Давая показания суду во второй день, 26 июля, Ахтем Чийгоз назвал Крым территорией Украины. «Адвокат Полозов спросил у него: 26.02.2014 Крым являлся территорией какого государства? Он ответил: Крым тогда и сегодня, согласно всем международным документам, межгосударственным соглашениям... являлся и является частью Украины», – пишет в Facebook активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял.

​Судебная коллегия отказалась приобщить к делу доклад группы международных правозащитных организаций о событиях 26 февраля, о чем ходатайствовала защита Чийгоза. Также было отказано в приобщении протокола опроса Рефата Чубарова, который является ключевым свидетелем событий под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года.

По словам адвоката, всего один документ суд согласился приобщить к делу. «Защитой было заявлено о приобщении письма генконсульства Украины, в ответ на запрос адвоката, о письменном опросе Рефата Чубарова. В нем он приобщил положение о Меджлисе и справку о полномочиях заместителя председателя Меджлиса. Там указано, что Ахтем Чийгоз не имел специальных полномочий в то время. Они были возложены на Заура Смирнова», – говорит Полозов.

Судебный день, когда Ахтем Чийгоз начал давать показания, по подсчетам его адвоката, был 147-м по счету с момента начала рассмотрения «дела 26 февраля».