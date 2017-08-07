МИД Украины о возможном тюремном сроке Чийгозу: 8 лет – за патриотизм

В МИД Украины в очередной раз потребовали от российских властей прекратить преследование одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного в Крыма Ахтема Чийгоза, которому угрожает до 8 лет заключения.

«8 лет за патриотизм... Псевдо-прокуратура, псевдо-суды. Требуем от оккупанта прекратить преследование Ахтема Чийгоза», – написала спикер украинского МИД Марьяна Беца в Twitter 7 августа.

На заседании по «делу Чийгоза» в подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма 7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

По мнению адвоката Николая Полозова, суд в Крыму вынесет решение о наказании для одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза в виде 6-7 лет заключения.

Заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, где 7 августа проходят слушания по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза, отложили до вторника 8 августа в связи с возгоранием силового кабеля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.