Полозов: крымский суд посадит Ахтема Чийгоза на 6-7 лет

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Адвокат Николай Полозов высказал предположение, что суд в Крыму вынесет решение о наказании для одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза в виде 6-7 лет заключения.
Об этом Полозов сказал, подводя итоги заседания суда 7 августа.
По мнению адвоката, после вынесения приговора российские власти «будут использовать этот факт в политических торгах».
«Совершенно очевидно, что для Ахтема Чийгоза уже избран некий средний вариант порядка 6-7 лет, которые утвердит суд, для того, чтобы у власти была потом возможность для маневра, для торговли в его освобождении, взамен на политические преференции», – сказал адвокат.
Заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, где 7 августа проходят слушания по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза, отложили до вторника 8 августа в связи с возгоранием силового кабеля.
Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
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