Заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, где 7 августа проходят слушания по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза, отложили до вторника 8 августа в связи с возгоранием силового кабеля. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Николай Полозов.

Адвокат добавил, что в суде нет уверенности, что к началу заседания в 9:30 электроснабжение удастся возобновить.

Ранее стало известно, что здание суда обесточено.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма 7 августа начались прения по уголовному делу в отношении Ахтема Чийгоза. На заседание явилось трое потерпевших – Фатуев, Баранов, Соловьев. Для поддержки подсудимого пришли около 50 человек, включая Ильми Умерова и других крымскотатарских активистов.

‪1 августа завершилось судебное следствие в деле одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.