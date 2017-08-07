В Крыму обесточено здание суда, где проходят слушания по «делу Чийгоза»

Здание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, где 7 августа проходят прения сторон по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза, обесточено.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, работники суда поясняют отсутствие электроснабжения серьезной аварией. В то же время, адвокат Чийгоза Николай Полозов высказал предположение, что «это сделано для того, чтобы адвокатская часть прений прошла без слушателей».

«Прокурора послушать – всех запустили, а сейчас хотят отсечь слушателей, чтобы они не услышали голос правды», – отметил Николай Полозов.

Примечательно, что приставы в связи с отсутствием света не пускают в суд только слушателей по «делу Чийгоза». Остальные желающие проходят беспрепятственно, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Ранее у здания суда находилось две пожарных машины, однако признаков возгорания замечено не было.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма 7 августа начались прения по уголовному делу в отношении Ахтема Чийгоза. На заседание явилось трое потерпевших – Фатуев, Баранов, Соловьев. Для поддержки подсудимого пришли около 50 человек, включая Ильми Умерова и других крымскотатарских активистов.

‪1 августа завершилось судебное следствие в деле одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.