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В Крыму обесточено здание суда, где проходят слушания по «делу Чийгоза»

Пожарная машина перед зданием суда, где проходит процесс по «делу Чийгоза», 7 августа 2017 год

Здание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, где 7 августа проходят прения сторон по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза, обесточено.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, работники суда поясняют отсутствие электроснабжения серьезной аварией. В то же время, адвокат Чийгоза Николай Полозов высказал предположение, что «это сделано для того, чтобы адвокатская часть прений прошла без слушателей».

Адвокат Николай Полозов на перерыве заседания суда по «делу Чийгоза»
Адвокат Николай Полозов на перерыве заседания суда по «делу Чийгоза»

«Прокурора послушать – всех запустили, а сейчас хотят отсечь слушателей, чтобы они не услышали голос правды», – отметил Николай Полозов.

Примечательно, что приставы в связи с отсутствием света не пускают в суд только слушателей по «делу Чийгоза». Остальные желающие проходят беспрепятственно, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Ранее у здания суда находилось две пожарных машины, однако признаков возгорания замечено не было.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма 7 августа начались прения по уголовному делу в отношении Ахтема Чийгоза. На заседание явилось трое потерпевших – Фатуев, Баранов, Соловьев. Для поддержки подсудимого пришли около 50 человек, включая Ильми Умерова и других крымскотатарских активистов.

‪1 августа завершилось судебное следствие в деле одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

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