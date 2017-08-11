«Октябрьская» революция в Перевальном

В крымском поселке Перевальное разгорелся скандал. Жители двух многоэтажек из бывшего военного городка по улице Октябрьская устроили протесты против строительства многоквартирного дома по соседству. Они считают, что застройщик выиграл конкурс с процедурными нарушениями, и возмущены возможным уничтожением их придомовой территории.

В начале этой недели во внутренний двор бывшего военного городка в Перевальном заехали неизвестные на строительной технике. На вопросы местных жителей о причинах своего появления они внятного ответа не дали. В итоге жильцы потребовали от незваных гостей покинуть двор, что те и сделали.

На следующий день строители вернулись и приступили к работам по установке ограждения территории, в частности, вырыли ямы для опорных столбов. Забор, который они попытались установить, прилегает к детской площадке. В итоге девочка, игравшая во дворе, упала в вырытую яму и получила травму. Ее отец отправился к строителям для выяснения ситуации. По словам мужчины, те в ответ нанесли ему телесные повреждения.

Без разговора начали наносить удары в голову. Пропустил шесть-семь ударов. В полицию написал заявление

​«Подхожу говорю: «Что вы за люди?»... Ну соответственно, с матом... Те сразу без разговора начали наносить удары в голову. Пропустил шесть-семь ударов. В полицию написал заявление», – рассказал журналистам пострадавший.

По информации местных жителей, на участке, прилегающем к двум домам на улице Октябрьская, собираются построить пятиэтажку на 95 квартир. Согласно плану застройки, дом займет площадь 300 квадратных метров.

Узнав это, жильцы соседних домов были возмущены. Они опасаются, что если застройщик реализует свои планы, то будет уничтожена зеленая зона, которую они создавали собственными усилиями еще с конца 80-х годов прошлого века. Также может пострадать детская и спортивная площадки, которыми пользуются жители.

Диалога не получилось

10 августа жители домов 43 и 44 по улице Октябрьская в Перевальном устроили общее собрание в собственном дворе.

К протестующим приехал глава подконтрольной России администрации Добровского сельского поселения Олег Кирпиченко. Он попытался успокоить жителей, но диалог между чиновником и жильцами выдался напряженным: люди постоянно перебивали Кирпиченко, спорили с ним и обвиняли в нарушении законодательства.

Позиция, которую пытался отстоять глава российской администрации, заключалась в следующем: застройка не начнется, если ее проект не будет учитывать интересы местных жителей.

Если проект не пройдет экспертизу, никакое строительство не будет вправе начаться

​«Проект будет проходить экспертизу. Проектировщики обязаны учитывать обязательные техусловия, которые выдадут все ресурсоснабжающие организации, плюс планировку этого двора. В нее будут входить обустройство детской и спортивной площадки, зон отдыха и парковки автомобилей. Если эти вопросы будут проектировщиками не учтены, проект не пройдет экспертизу, никакое строительство не будет вправе начаться», – сказал российский глава Добровской администрации в ходе встречи.

Однако жильцы прилегающих домов встретили эти слова неодобрительным гулом и заявили, что не доверяют словам чиновника. По итогу встречи Олег Кирпиченко затруднился прямо ответить на вопрос, будет ли построена многоэтажка или нет. Он сказал, что строительная компания выиграла конкурс на возведение дома, но пока не провела все изыскательные работы, а проект застройки не прошел экспертизу. По словам Кирпиченко, окончательная судьба участка будет решаться только после этих мероприятий.

Жителей Перевального такая постановка вопроса не устроила. Местные активисты считают, что конкурс, на основании которого застройщик получил участок по соседству с ними, проводился с нарушениями. По их словам, судьба их придомовой территории должна была решаться на общественных слушаниях, которые так и не состоялись.

Должно быть проведено собрание собственников земли – общественные слушания. Этого собрания у нас вообще не было

​«Мы покопались в (российском – КР) законодательстве и узнали, что для формирования межевания земли и постановления этой земли на кадастр существуют определенные правила. Должно быть проведено собрание собственников земли, которая межуется, – общественные слушания. На этом собрании люди должны утвердить территорию, которая уйдет под отправление кадастра. Этого собрания у нас вообще не было», – сказала местная жительница Людмила Эдуардовна.

По соседству с захваченной военчастью

Многоэтажки на улице Октябрьской были построены в конце 80-х годов прошлого века для кадровых военных, проходящих службу в местной воинской части. До 2014 года в Перевальном базировалась 36-ая бригада береговой обороны ВМС Украины. Весной упомянутого года эта воинская часть была захвачена российскими военными, которые со временем создали здесь базу Черноморского флота. Многие украинские военные при этом перешли на российскую сторону.

По информации крымских СМИ, некоторые жители домов по улице Октябрьской в данный момент работают и проходят службу в российской воинской части.

Конкурс на застройку участка на Октябрьской выиграл некий Нариман Куртсеитов. Согласно единому реестру юрлиц России, ему принадлежит компания «Крым жил строй». Также он является совладельцем ООО «Айва групп», которая тоже специализируется на строительстве.

Ранее дома на Октябрьской 43 и 44 находились в собственности Министерства обороны Украины. В 2003 году госсекретарь Минобороны издал распоряжение о передаче жилфонда в Перевальном Добровскому поссовету. Однако, в соответствии с документом, в коммунальную собственность были переданы только дома, но не земельные участки. В данный момент местные жители пытаются разобраться, кому сейчас фактически принадлежит территория, отданная под застройку: Добровской администрации или Министерству обороны России.

Российский активист Илья Большедворов считает, что законы России – на стороне жильцов, а не застройщика.

Правы однозначно жители поселка. Нет генерального плана, который прошел публичные слушания. Нет проекта планирования территории

​«Правы в этой ситуации однозначно жители поселка. Потому что нет генерального плана, который прошел соответствующие публичные слушания в установленном законом порядке. Нет проекта планирования территории, который должен быть в таких случаях для того, чтобы выдавать какие-либо земельные участки», – сказал Большедворов в комментарии для Крым.Реалии.

Российский общественник сомневается, что Добровской администрации в конечном итоге удастся согласовать проект застройки на Октябрьской. По словам Большедворова, местные жители настроены решительно: если они не будут сбавлять оборотов, им удастся отстоять свою зону отдыха, говорит он.