Специально для Крым.Реалии

В Севастополе с билбордов снова улыбается Путин и изрекает мудрости. Чтобы «86 процентов граждан» не забывали и любили вождя. С соседних рекламных досок на народ смотрит приезжий чиновник из Удмуртии – он готовится стать российским губернатором города. Намек понятен даже детям: этот дядя – человек президента, а значит, голосовать надо за него.

Год назад в Крыму и Севастополе во время кампании по выборам в Государственную Думу России местные «единороссы» разместили на билбордах посвященные Крыму цитаты из речей Путина. Задумчивый президент как бы глядел на крымские пейзажи и речь говорил.

Билбордов было настолько много, что даже пророссийски настроенные граждане возмущались, понимая, сколько денег это все стоит. А блогер «Эха Москвы» Александр Горный запечатлел несколько десятков этих бордов на фото и выразил недоумение: «У нас что, уже президентские выборы начались или рейтинг у Путина в Крыму падает? Подобный идиотизм наблюдался относительно недавно, когда Крым был обвешан изображениями нашего президента, довольно неудачными и без цитат. Сотни плакатов...хороший рекламный бюджетик. Об этом я написал осенью пост. Но видимо предвыборный маразм в ГосДуме крепчает, и ликом президента решили украсить весь Крым. Зачем? Если честно я этого не понимаю».

Выборы в Думу давно прошли, но некоторые плакаты провисели до нынешнего лета, особенно вдоль крымских трасс. Причин тому две – это как значительно просевший рекламный рынок, так и желание подконтрольных Кремлю местных властей поизящнее прогнуться перед хозяином.

Рекламные двойники

Севастопольцам должно понравиться. Ну как же? Город морской – а тут вот про «фарватер». «Форпост будущего» – так это вообще лестное сравнение

​Однако в преддверии предстоящих губернаторских выборов в Севастополе рекламное место пусто не бывает. Преодолевшие все препоны регистрации кандидаты кинулись знакомить избирателей со своими ликами и мыслями. И Владимир Путин на билбордах снова появился. На этот раз нет пространных и длинных цитат, только короткие и запоминающиеся лозунги: «Вышли на фарватер», «Севастополь – форпост будущего России». Фон в синих тонах, текст белым на красной подложке и президент с загадочной улыбкой в стиле Моны Лизы. По задумке пиарщиков, севастопольцам должно понравиться. Ну как же? Город морской – а тут вот про «фарватер». «Форпост будущего» – так это вообще лестное сравнение.

Серия, похоже, еще не окончена, поскольку до предстоящих губернаторских выборов остался ровно месяц, а своего ставленника надо поддержать.

На глобальные темы Овсянников не замахивается: «Курс на развитие» и «Создадим новое, сохраняя лучшее». Расплывчато и непонятно. Как и у президента России

​Для поддержки же, как принято в России, все средства хороши. Поэтому билборды главного кандидата на губернаторское кресло – нынешнего врио Дмитрия Овсянникова – как две капли воды похожи на путинские. Сразу и не поймешь, чья из них двоих эта реклама, пока поближе не подъедешь. Все тот же синий фон, портрет с похожей улыбкой и ракурсом. Лозунги, правда, другие, но шрифт и оформление те же самые.

На глобальные темы Овсянников не замахивается: «Курс на развитие» и «Создадим новое, сохраняя лучшее». Расплывчато и непонятно. Как и у президента России, впрочем.

Цель – психологическое воздействие на избирателя

Цель подобного смешения образов вполне ясна и в рекламе данный прием известен давно. В некоторых случаях он граничит с обычным жульничеством – вспомните настоящий японский Panasonic и его южно-азиатскую подделку Panascanic из 90-х. Неопытный глаз бывших советских граждан не замечал разницы, а недостатки дешевой и некачественной техники вскрывались тогда, когда вернуть уплаченные деньги уже было невозможно.

В случае с предвыборной рекламой и агитацией ситуация несколько иная. Нет сомнения, что разрешение от президента России на использование его изображения на билбордах есть. И что текст и дизайн прошли согласование в его администрации, если только не были разработаны там же. Также ни для кого не секрет, что в последние годы рейтинг партии «Единая Россия» стремительно катится вниз. Поэтому партийный логотип на рекламном борде Овсянникова сразу и не заметишь – он скромненько примостился в верхнем правом углу, потому что нечего избирателю напоминать лишний раз о «партии жуликов и воров».

Человек, изображенный на билборде с таким дизайном, должен казаться решительным и динамичным лидером. Ключевое слово здесь – «казаться»

​Что же касается предполагаемого воздействия, то в книге о психологии дизайна рекламы ее авторы пишут: «Задача рекламы заключается не только в том, чтобы ознакомить широкие массы людей с какой-либо новинкой, рассказать о ее достоинствах и преимуществах, но и вызвать желание приобрести эту новинку и, кроме того, прочно зафиксировать в памяти человека увиденную рекламу и полученную информацию и активно распространять положительные отзывы о ней среди друзей и знакомых».

Известно, что огромное внимание влиянию цвета на восприятие человека и его психическое состояние уделял швейцарский психолог Макс Люшер, который установил, что определенный цвет вызывает у человека вполне конкретные эмоции. Например, синий цвет считается чистым и воздушным, его цветовые тона действуют успокаивающе. Красный, напротив, решительный, агрессивный, динамичный. Яркий цвет выступает как знак эмансипации, каникул, свободы. Ну а белый – чистый и открытый.

Исходя из этого, человек, изображенный на билборде с таким дизайном, должен казаться решительным и динамичным лидером, но вместе с тем не раздражать избирателя, потому что «чистый и открытый». Замечу, ключевое слово здесь – «казаться».

Эх, севастопольцы, опять вас раскатают по полной.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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