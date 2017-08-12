В начале августа в Севастополе были введены графики веерных отключений электроэнергии для потребителей. Такая мера, по словам представителей Министерства энергетики России, была инспирирована в связи с превышением лимита потребляемого электричества на полуострове. Как выживают севастопольцы в режиме веерных отключений и соблюдаются ли опубликованные графики выяснял корреспондент Крым.Реалии.

О возвращении режима веерных отключений в Севастополе стало известно 7-го августа. «Отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления (...): по «Крымэнерго» – 56 МВт; по «Севастопольэнерго» – 14 МВт. Команда выполнена», – такое сообщение Минэнерго России разослало в информационные агентства, оповестив тем самым в вводимых мерах.

Отключение света в жилых домах граждан будет производиться в вечернее время суток и продлится два с половиной часа – с 20:00 до 22:30

Первоначально главное энергетическое ведомство дало указание о введении такого режима до 13 числа того же месяца. Чуть позже появилась информация о том, что отключения потребителей от электроснабжения продлили еще на два дня – до 15 августа, а 9 числа на сайте «Севастопольэнерго» появились графики.

Из опубликованных документов следует, что в ряде жилых массивов города отключение света в жилых домах граждан будет производиться в вечернее время суток и продлится два с половиной часа – с 20:00 до 22:30.

Помимо всего прочего, ограничениям подверглись также и юридические лица, которые ежедневно с 19:00 до 22:00 должны самостоятельно выполнить действия по ограничению электрической мощности в объемах, указанных на сайте «Севастопольэнерго».

Каждый район Севастополя останется без света два раза за указанный выше период

Что же касается горожан, то, каждый район Севастополя останется без света два раза за указанный выше период. В «Севастопольэнерго» не смогли ответить на вопрос корреспондента Крым.Реалии, возможен ли вариант очередного продления режима веерных отключений.

«Все указания поступают из Министерства (энергетики – КР), мы такой информацией не обладаем. Если что-то будет известно – смотрите на нашем сайте», – отрапортовали в ведомстве.

Официальные мнения

Официальной причиной временных отключений света названа аномально высокая температура воздуха на территории Крымского полуострова, которая в течение нескольких дней достигала 40 градусов в тени. Судя по всему, падение средней дневной температуры должно нивелировать введенный режим отключения электричества.

Официальной причиной временных отключений света названа аномально высокая температура воздуха

В департаменте городского хозяйства российского правительства Севастополя местному информационному ресурсу «ForPost» подтвердили вышеназванную информацию, охарактеризовав высокие температуры воздуха «чрезвычайной ситуацией».

«В рамках планирования режима работы энергосистемы Республики Крым и города Севастополя величина максимума потребления электрической мощности определена расчётными показателями. С учётом величины планового потребления электрической мощности в энергосистеме Республики Крым и города Севастополя нагрузки электростанций планируемого перетока активной мощности в контролируемом сечении «ОЭС Юга – Крым» на уровне аварийно-допустимого прогнозируется не покрываемый дефицит электрической мощности в определенное время суток при максимальном температурном режиме (+39 – +42 градусов Цельсия)», – заявили в департаменте.

Следует отметить, что, по словам чиновников, в целях недопущения перебоев в работе объектов жизнеобеспечения города Севастополя, будет осуществляться их автономное энергоснабжение.

«В целях бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения перевод таких объектов на децентрализованное электроснабжение обеспечивается посредством включения резервных источников снабжения электрической энергией по команде диспетчера ООО «Севастопольэнерго» на городских предприятиях и в торговых центрах», – добавили представители городского правительства.

Одним «везет», другим – не очень

По информации горожан, официальные графики в целом соблюдаются

Жители Севастополя, с которыми удалось поговорить корреспонденту Крым.Реалии, восприняли информацию о временных отключениях без особого негатива. По информации горожан, официальные графики в целом соблюдаются, а если и происходят сбои, то в сторону уменьшения срока пребывания без электричества.

Елена проживает в многоэтажном доме на проспекте Генерала Острякова, в районе памятника парашютистам. В ее доме уже проводились отключения света.

«Мы знали о том, что в восемь часов (вечера – КР) будут отключения, запаслись всем необходимым. Тем более, всего на два с половиной часа. Было и хуже в 2015 году, вы же знаете. Поэтому мы привыкли, несколько дней переживем», – сказала она.

По словам Елены, в ее доме свет отключили и включили согласно указанному расписанию.

В то же время люди, проживающие рядом с жизнеобеспечивающими и стратегическими объектами Севастополя, вообще не ощутили отключения электричества.

«Я живу рядом с Нахимовским училищем, – говорит Владимир. – Это стратегический и важный объект, там курсанты, военные. У нас даже в период блэкаута свет давали чаще, чем у всех остальных. А в этот раз у нас не отключали ни на минуту. Я, честно скажу, даже и не знал о таких графиках, уже потом друзья сказали».

Аналогичной информацией с Крым.Реалии поделились жители, проживающие рядом с одним из комплексов Первой городской больницы на улице Ерошенко, а также возле одного из родильных домов Севастополя. В их домах, несмотря на публикации в графиках, отключения электроэнергии не проводилось.

Представитель компании «Севастопольэнерго» заявил корреспонденту Крым.Реалии, что не может подтвердить или опровергнуть рассказанную горожанами информацию, кроме того, в компании не смогли оперативно предоставить комментарий о причинах подобного явления.