В Крыму уже несколько дней держится устойчивая жаркая погода. Термометры в различных регионах полуострова фиксируют +40 градусов тепла. Местные спасатели называют жару аномальной и предупреждают, что в таких условиях сохраняется опасность возникновения непредвиденных ситуаций и выхода из строя транспорта, а также объектов жизнеобеспечения. Чем обернулась такая погода для крымчан, выясняли Крым.Реалии.

Следует отметить, что повышенная жара с начала августа в этом году наблюдается не только в Крыму, но и в регионах материковой части Украины, Краснодарском крае России, южной и восточной Европе. Синоптики поясняют это антициклоном, пришедшим из Африки, который называют «Люцифером».

Крымские синоптики изначально прогнозировали, что жара постепенно начнет спадать в среду, 9 августа. Но утром в этот день в подконтрольном России крымском управлении МЧС снова экстренно предупредили: аномально жаркая погода сохранится на полуострове до 14 августа. На протяжении ближайших дней, по информации спасателей, среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов и поднимется до + 38-40 градусов.

«Ничего необычного нет»

Крымчане продолжают делиться в соцсетях показателями своих термометров, на которых отметка +40 – уже не предел.

Жаркая погода вдохновила журналистов «Карадениз Продакшн» провести на улицах Симферополя социальный эксперимент. Они сняли реакцию симферопольцев на просьбу местного жителя напоить его. Готовых прийти на помощь незнакомому человеку оказалось немало.

Местные медики несколько дней назад призывали следить за своим здоровьем крымчан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые обычно сложно переносят жару. Крым.Реалии обзвонили больницы Симферополя и выяснили, что за первые несколько дней жары ажиотажа в медицинских учреждениях не наблюдается. Пациенты в основном жалуются на головные боли и повышенное артериальное давление, серьезных случаев не зафиксировано.

Для Крыма эта погода вполне привычна, поэтому и ситуация тоже обычная. Ничего необычного нет

​Директор Крымского центра медицины катастроф Сергей Астанкин и вовсе не считает крымскую жару аномальной, отмечая, что число обращений граждан в связи с солнечными и тепловыми ударами в этом году меньше, чем в прошлом. «Для Крыма эта погода вполне привычна, поэтому и ситуация тоже обычная. Ничего необычного нет, ситуация штатная. В прошлом году, например, в июле у нас было 544 обращения, а в этом – всего 512. Это обращения по поводу состояния здоровья именно на фоне повышенного воздействия температуры окружающей среды – тепловые и солнечные удары», – заявил он Крым.Реалии.

Угроза пожаров и саранчи

А вот для крымской природы и инфраструктуры ситуация не настолько проста. Традиционной проблемой из года в год остаются водохранилища, которые быстро пересыхают. Мелководье в нынешние жаркие дни отмечается и в крымских реках.

Жаркая погода также создает угрозы пожарной безопасности. На днях в селе Громовка под Судаком выгорели 50 гектаров леса с редкими краснокнижными соснами Станкевича. Высокая пожароопасность сохраняется до сих пор.

Согласно оперативным сводкам, за последние пять дней в Крыму тушили 25 пожаров и более 300 возгораний. Только за последние сутки таких фактов было более 50.

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​8 августа, по сообщению спасателей, в Форосе сгорели три здания базы отдыха, которые использовались для сезонного отдыха. «Кроме строений, огонь повредил и стоящий рядом со зданиями автомобиль Hyundai Elantra. Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Источник чрезвычайных ситуаций и происшествий – высокие дневные температуры

​Спасатели предупреждают, что в связи с жарой возможны различные аварии на объектах жизнеобеспечения, а также нарушения в работе транспорта: аэропорта, вертолетных площадок и железной дороги. «Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на железной дороге в результате деформации железнодорожного полотна, создания аварийных ситуаций на транспорте при перевозке химически опасных и пожаро-, взрывоопасных веществ, выхода из строя объектов жизнеобеспечения в результате перегрева трансформаторных подстанций. Источник чрезвычайных ситуаций и происшествий – высокие дневные температуры», – отмечают спасатели.

По их данным, продолжительная жара создает риск развития атмосферно-почвенной засухи высокой интенсивности, которая угрожает повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, а также создает благоприятные условия для распространения азиатской саранчи. С этим вредителем в Крыму боролись две недели назад.

Ведущий исследователь саранчовых в Национальной академии наук Украины Тарас Пушкарь пояснял Крым.Реалии, что условия, которые сложились на полуострове, даже без сильной жары являются благоприятными для массового размножения азиатской саранчи. «Это очень распространенное явление в новейшей истории. Раньше саранча только в плавнях была распространена. А сейчас, когда спускают озера и остается полуболотная растительность, то несколько лет после этого возникают очень благоприятные условия для массового развития саранчи в этом месте», – отмечает ученый.

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Курортный блэкаут

Проблемами обернулась крымская жара и для энергетической сферы полуострова. С начала августа без света периодически остаются города и поселки полуострова. В подконтрольном России «Крымэнерго» поясняют это резким увеличением уровня потребления электроэнергии, очевидно, в результате массового использования кондиционеров.

При дальнейшем увеличении объемов потребления возможно введение графиков временного ограничения потребления электрической энергии

​«На сегодняшний день объемы потребления электроэнергии достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту «Тамань – Крым». При дальнейшем увеличении объемов потребления возможно введение графиков временного ограничения потребления электрической энергии на соответствующие величины», – сообщают в ведомстве.

На 9 августа запланированы вечерние ограничения подачи электроэнергии ориентировочно на один час. Это произойдет примерно с 20:00 до 22:00, сообщают в «Крымэнерго».

Для решения проблемы в ведомстве призывает жителей и гостей полуострова рационально использовать электроэнергию и по возможности сокращать энергопотребление ежедневно с 19:00 до 23:00.

Прекратить отключения света в Крыму подконтрольные России местные власти обещают только после строительства на полуострове двух ТЭС. А до этого перебои продолжатся в зависимости от технических возможностей и погоды.

Понижение температуры на пять-шесть градусов крымские синоптики ожидают в воскресенье, 13 августа. Более существенное ослабление жары на полуострове прогнозируют не раньше следующей недели.