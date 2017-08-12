Министерство обороны Беларуси сообщило Радио Свобода, что на совместные с российскими войсками учения «Запад-2017» приглашены около восьмидесяти международных наблюдателей.

«Для наблюдения за учениями приглашены представители международных организаций: ООН, НАТО, ОДКБ, СНГ, Международного Красного Креста. Также представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны, приглашены в качестве наблюдателей за учениями "Запад-2017"», – сообщает Белорусская редакция Радио Свобода.

Издание цитирует заявление белорусского военного ведомства о том, что в рамках реализации региональных мер доверия и безопасности, а также двусторонних договоренностей на мероприятия приглашены представители военных ведомств Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии.

Британский еженедельник добавляет, что «по оценкам НATO, в них могут быть задействованы до ста тысяч военнослужащих»

Вместе с тем, в статье британского еженедельника Economist, посвященной учениям «Запад-2017» подчеркивается, что, «несмотря на заверения Кремля об оборонительном характере маневров «Запад», которые проводятся каждые четыре года – учения «Запад-2009» закончились имитированным ядерным ударом по Варшаве, что не очень укладывается в смысл слова "оборонительный"», – отмечает Белорусская редакция Радио Свобода.

Британский еженедельник, исследуя данные о количестве участников в учениях «Запад-2017», добавляет, что «по оценкам НATO, в них могут быть задействованы до ста тысяч военнослужащих, хотя официально называется цифра в тринадцать тысяч».

Белорусско-российские учения «Запад-2017» запланированы на 14-20 сентября этого года. На протяжении последних нескольких месяцев украинские военные, эксперты и журналисты высказывают озабоченность по поводу их влияния на национальную безопасность страны.

Учения – законные для России

Эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров говорит, что сегодня нет обоснованных аргументов, почему Россия должна создать условия для прямой или непрямой военной агрессии против Украины.

«Под прямой угрозой я подразумеваю вмешательство вооруженных сил или военно-морского флота России, под непрямой – активизацию боевых действий в Донбассе со стороны ДНР-ЛНР, где сепаратисты при поддержке россиян могут проводить свои военные действия. Для того, чтобы эти виды агрессии стали реальными, нужны политические и геополитические предпосылки. Но их сегодня не существует», – говорит Андрей Бузаров корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Андрей Бузаров считает, что любая эскалация конфликта со стороны России приведет к значительному ухудшению отношений официальной Москвы с Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Прямая военная агрессия не решит никаких проблем, только принесет большие неудачи

«Это чревато введением новых экономических санкций, которые явно не интересны России. На какие дополнительные бонусы могла бы рассчитывать Россия в случае гипотетической агрессии? Когда речь шла о Крыме, еще можно было понять, что Россия пытается решить региональные и геополитические задачи, когда мы говорим о Донбассе – есть определенное понимание, что Россия использует его как фактор влияния на внутриполитическую экономическую ситуацию в Украине. Но прямая военная агрессия не решит никаких проблем, только принесет большие неудачи», – подчеркивает Андрей Бузаров.

Он напоминает о том, что разговор о возможной российской военной агрессии на северных границах Украины идет последние три года.

«У каждого из экспертов, кто говорит о вторжении – свои мотивы. Военные учения Россия проводит законно, в системе соглашений Организации Договора о коллективной безопасности. И в рамках союзного государства России и Беларуси, не нарушая территориальной целостности Украины. Точно также и Украина на своей территории проводит военные учения – это законно, и обычная работа для военных», – считает Андрей Бузаров.

О гипотетических сценариях после учений

Политический эксперт «Украинского клуба» Виталий Литвиненко говорит о том, что эскалация вооруженного конфликта со стороны России – актуальный вопрос не только для постсоветских республик – Украины и Беларуси, но для ближайших стран Евросоюза – Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Россия может заявить о желании создать военные базы на постоянной основе. Это попытка провести «мягкий» – «крымский сценарий» оккупации Беларуси

«На учениях в Беларусь будет завезена российская вооруженная группировка, техника. После учений они останутся, формально не нарушая законов союзного, единого государства, но при этом Россия может заявить о желании создать военные базы на постоянной основе. Это ничто иное, как попытка провести «мягкий» – «крымский сценарий» оккупации Беларуси», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Виталий Литвиненко считает, что гипотетически российско-белорусские войска смогут создать два плацдарма: на границах Беларуси с Польшей и Литвой, и на украинской границе.

«Мы видим, что Литва по украинскому примеру, начала возводить свою стену на границе с Россией, и в моей приватной беседе с литовскими экспертами были заявления о том, что украинская борьба с Россией – это также и борьба за независимость Литвы. Литовский Союз стрелков, в который входит сорок тысяч человек, активизировал свои действия – каждый дом члена организации – это фактическая огневая точка. Похвально, когда национальная идея безопасности страны поддержана в правительстве и на уровне понимания простыми гражданами», – говорит Виталий Литвиненко.

Он считает, что агрессия России против Украины не могла завершиться промежуточными результатами – оккупацией части Донецкой и Луганской областей и аннексией Крыма.

Путин понимает, что на новый срок он может прийти только в виде собирателя русских земель, а это возможно за счет Украины и стран Балтии

«Начиная, с военной агрессии в 2014, Россия сделала выводы, что-то у нее получилось хорошо, что-то – не очень, и теперь Россия может пойти дальше позиционной войны в Донбассе и аннексии Крыма. Для чего это нужно? Владимир Путин прекрасно понимает, что на новый срок он может прийти только в виде собирателя русских земель, а это возможно за счет Украины и стран Балтии», – подчеркивает Виталий Литвиненко.

Эксперт напоминает о том, что в 2014 никто не верил в возможность российской агрессии, а западным партнерам Украины, она казалась временной и ненастоящей.

О российской армии вблизи украинских границ

Политолог Петр Олещук на своей странице в Фейсбуке 11 августа пишет о том, что Россия наращивает военное присутствие в Беларуси и готовится взять под контроль ее границу с размещением систем противоракетной обороны.

Внедрение новых американских санкций закрывает возможности для «большой сделки с США» и может служить причиной радикализации политики РФ

«Количество Вооруженных сил России на восточной границе постоянно растет. В самой России продолжается наращивание военной пропаганды. Внедрение новых американских санкций закрывает возможности для «большой сделки с США» и может служить причиной радикализации политики РФ», – отмечает Петр Олещук.

Он отмечает, что на фоне этих действий, украинский министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил 10 августа о том, что «Россия уйдет из Донбасса в 2018 года».

«И ушла бы раньше, если бы не «блокада отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Читаю это и не знаю, смириться или тосковать», – подчеркивает Петр Олещук.

По данным из отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, наблюдатели фиксируют рост применения запрещенного вооружения, повреждения гражданских домов вследствие обстрелов, а также гибель трех гражданских лиц с 24 июля по 8 августа 2017 года. Еще десять жителей Украины получили ранения, сообщает СММ ОБСЕ в Украине на своем сайте.

Россия укрепляет ПВО

Интернет-сайт Госдумы России 11 августа сообщает о том, что президент Владимир Путин внес на рассмотрение парламента проект федерального закона, касающиеся дополнений в протокол о совместной охране границ Союзного государства системами противовоздушной обороны (ПВО).

«Реализация Протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета», – отмечается в документе.

У нас любая ситуация отслеживается, и принимаются соответствующие меры

Вместе с тем, 11 августа в министерстве обороны Украины заявили об ответных мерах на размещение российской системы противоракетной обороны в Беларуси. Об этом сказал журналистам заместитель начальника управления связей с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович.

«У нас любая ситуация отслеживается, и принимаются соответствующие меры», – сказал Юзеф Венскович, сообщает Украинское национальное информационное агентство.

Представитель украинского оборонного ведомства отметил, что Вооруженные силы Украины не нарушают воздушные границы смежных государств, то есть не дают повод для применения этих средств.