На образовательном молодежном форуме «Таврида» в аннексированном Крыму для участников смены «Молодые режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, мультипликаторы» проходит серия кастингов актеров в различные проекты. В частности, актеров ищут для съемок в клипах российского певца и композитора Дмитрия Маликова. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба форума.

«Один из них (проектов – КР) – актерский кастинг «Школы клипмейкинга» для съемки в музыкальных клипах на инструментальные произведения Дмитрий Маликова из альбома «Пианомания». Ранее эксперты школы дали задание участникам – написать свои истории на понравившиеся композиции, среди которых будут отобраны самые интересные. Именно по ним под руководством кураторов и будет сниматься материал», – говорится в сообщении.

В рамках форма проходят и другие кастинги, в частности, организованный продюсерской компанией лидера российской группы «Любэ» Николая Расторгуева.

Молодежный образовательный форум «Таврида» открылся 3 июля на Бакальской косе в аннексированном Крыму.

Согласно программе, форум должен продлиться до 31 августа и включить восемь смен.

В августе прошлого года форум «Таврида» посетил президент России Владимир Путин.

Форум «Таврида» проводится в аннексированном Крыму в третий раз.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».