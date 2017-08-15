История "сепаратизма в Юрьевце" берет свое начало еще с 90-х годов: уже тогда многие жители хотели видеть свой город в более успешной Нижегородской области, с которой у Юрьевца больше социальных и экономических связей. Но власти Ивановской области юрьевцев отпускать к соседу не хотят.

Юрьевец – живописный городок в Ивановской области, родина Андрея Тарковского. По словам местных активистов, проблемы в городке есть на всех фронтах: вдоль горьковского водохранилища не достроена плотина, закрыты почти все промышленные предприятия и даже одна из школ, город не газифицирован и благоустройства не видел долгие годы, а работа осталась только в социальной сфере. Даже хлеб в Юрьевце не производят на месте, а привозят из Пучежа и Кинешмы.

"В Ивановской области мы просто пропадем", – замечает Владимир Терентьев.

Население города за 20 лет сократилось в два раза из-за того, что молодежь уезжает прочь. Недавно юрьевчане решили поднять вопрос о переходе в соседнюю Нижегородскую область. Соседний Сокольский район смог перейти туда еще в 1994 году, во времена губернаторства Бориса Немцова, и жители Юрьевца часто ссылаются на то, как там комплексно улучшилась жизнь после перехода.

Еще одним толчком к "сепаратизму" для юрьевцев стал недавний референдум в Крыму.

"Его тоже надо было проводить с разрешения киевской власти, да? – замечает Терентьев. – Но сумели же как-то обойти? А у нас, оказывается, невозможно обойти".

Большинство горожан идею перехода к более богатому соседу поддержали, а инициативная группа начала готовиться к референдуму. Опрашивали людей на улицах, на базарах, в магазинах и собрали более тысячи голосов "за" – при том, что в Юрьевце живут лишь 8 тысяч человек.

Присоединимся к Нижнему Новгороду – может, хоть что-то изменится

"Присоединимся к Нижнему Новгороду – может, хоть что-то изменится", – надеется сторонник референдума Илья.

По словам Владимира Терентьева, инициативная группа не раз ездила к соседям на переговоры и получила несколько положительных официальных ответов нижегородских властей.

Но вот власти Ивановской области отпускать городок не захотели.

"Переход какой-либо области из одного региона в другой сейчас в России решается не на референдуме, а путем согласования законодательных властей двух областей, – констатирует Терентьев. – Нижегородская область согласна, Ивановская – нет, губернатор против. А губернатор, понятно, почему против: его за это никто не похвалит".

Губернатор развернул против активистов целую кампанию – грозил увольнениями. А чтобы окончательно отбить желание проводить референдум, на членов инициативной группы начали давить силовики. По словам Терентьева, лично с ним, как с одним из руководителей инициативной группы, беседовал сотрудник ФСБ.

Дело-то такое... пахнет сепаратизмом, развалом страны

"Он мне говорит: а вы, мол, не думаете, что за вами последуют другие районы? Дело-то такое... пахнет сепаратизмом, развалом страны", – рассказывает он.

Из-за этого давления активисты пока отложили идею с референдумом – долго и бесперспективно. Местные "сепатисты", как их окрестили в СМИ, тем временем, будут продолжать разъезжаться из города.