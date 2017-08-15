Санкт-Петербург – самый крупный из северных мегаполисов мира, второй по численности населения город в России. Здесь живет больше людей, чем в соседних Эстонии и Латвии вместе взятых.

Но кто реально правит этим городом? В парламенте Санкт-Петербурга – 50 кресел. Еще 49 мест – в областном законодательном собрании. Муниципальных депутатов в городской черте – больше полутора тысяч. Кажется, невозможно, чтобы все эти люди были элементарно знакомы друг с другом? На деле оказывается, что это именно так: родственные и другие связи в политике пятимиллионного города оказываются чрезвычайно тесными.

Взять хотя бы вице-спикера ЗАКС Петербурга Сергея Соловьева.

"Его жена очень долгое время была муниципальным депутатом в том районе, где он избирается. Его дочь стала муниципальным депутатом, его помощники – родственники главы территориальной комиссии, где он избирается, – перечисляет то, как работает схема Дмитрий Сухарев, руководитель регионального антикоррупционного центра "Трансперенси интернешнл Россия" в Санкт-Петербурге. – Ну и просто по фамилиям можем называть: Золотов, Муров, Иванов, тот же самый генпрокурор Чайка".

Перечисленные фамилии – не единственные "династии". Недавно список пополнили журналистка и декоратор Дарья Филиппова (предположительно, племянница вице-премьера Дмитрия Рогозина – сам чиновник родство не подтверждает): ее назначили директором национального парка в Сочи. А также дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета. 19-летняя студентка недавно стала советником президента по молодежному предпринимательству в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России АВАНТИ (Москва) и приехала в Севастополь, чтобы разобраться в проблемах судоремонтного завода "Южный Севастополь".

Непотизм, а проще говоря кумовство – характерная черта не только российской политики, считает историк Лев Лурье. Но, подчеркивает эксперт, важна степень этого самого непотизма. Самыми коррумпированными, по его словам, в России были самые мягкие политические режимы, например, во времена царствования Екатерины Второй, а потом "царя-освободителя" Александра Второго. То, что по службе вместе с родственниками продвигали сослуживцев и однокашников, было массовым явлением в России того времени.

"Скажем, служба в гвардии. Особенно в таких важных полках, как конная лейб-гвардия, где, например, в четверг на обедах решалось, кто будет министром, а кто – директором Императорского театра, – замечает Лурье. – Очень важно было закончить какое-то учебное заведение, потому что выпускники тянули выпускников: лицеисты – лицеистов, правоведы – правоведов, выпускники Пажеского корпуса – выпускников Пажеского корпуса".

О том, что покровители во власти могут разогнать карьеру молодого вельможного кандидата до стремительных скоростей, открыто рассказывает Ольга Литвиненко – дочь миллиардера, акционера "Фосагро" и по совместительству ректора Горного университета Владимира Литвиненко. Именно под его руководством когда-то защищал свою диссертацию Владимир Путин. А позже Литвиненко дважды возглавлял его избирательный штаб в Санкт-Петербурге.

"Да, я дочка друга Путина. И без этого я бы не получила депутатское кресло, – признает Литвиненко, которая в настоящее время находится в конфликте с отцом. – Без фамилии просто нельзя говорить о депутатстве. Дружба с Сергеем Мироновым обеспечила мне место в партии. Глупо было бы это скрывать, потому что в России все это понимают".

До того, как произошла ссора, Ольга Литвиненко успела поруководить региональной молодежной проправительственной организацией и отсидеть один депутатский срок в ЗАКСе Петербурга. Но после, из-за конфликта с влиятельным отцом, она бежала из России и сейчас живет в Европе. На родине под арестом осталось ее имущество на миллионы рублей. Обратной дороги, видимо, уже нет: ведь впридачу ко всему Ольга стала еще и членом движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

"Назло всем тем людям, которые окружают Путина", – говорит она.

Такой поворот карьеры – редкое исключение в кругах российской "золотой молодежи". В основном там, как и положено в традициях непотизма, государственные посты готовят уже для внуков тех, кто занял прочное место во властных кругах еще в нулевые.