ФСБ России сообщает о задержании очередного «украинского диверсанта» в Крыму. По словам российских силовиков, они схватили «агента СБУ» Геннадия Лимешко, когда он якобы пытался повредить линию электропередач в районе Судака. Служба безопасности Украины заявляет, что сообщение ФСБ – это провокация, направленная на запугивание крымчан. Крым.Реалии выясняли, кто такой Геннадий Лимешко и как он оказался на полуострове.

Информация об аресте Геннадия Лимешко в Крыму появилась утром 15 августа. Как сообщили в ФСБ, задержали его тремя днями раньше – 12 августа. По версии российских спецслужб, Лимешко – «агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов». В официальном сообщении российских силовиков сказано, что задержанный является гражданином Украины и ранее проходил службу в зоне ATO в должности «старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ».

По версии ФСБ России, 9 августа Геннадий Лимешко прибыл в Крым, чтобы совершить серию диверсий по заданию СБУ – якобы украинец должен был «привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач Судак – Новый Свет в целях прекращения (ограничения) подачи потребителям электрической энергии». Силовики ФСБ также обвиняют Лимешко в том, что он якобы планировал «создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть» судакскую трассу, поджечь лесные массивы в районе Судак – Рыбачье – Алушта и один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

Версия ФСБ

ФСБ России утверждает, что «агента СБУ» поймали в районе трассы Судак – Новый свет – в тот момент, когда он пытался повредить линию электропередач. В качестве подтверждения пресс-служба ведомства распространила видео задержания. ​На кадрах Лимешко лежит на земле рядом с подпиленной деревянной электроопорой. На нем присутствуют двое сотрудников ФСБ в масках. Один из них скручивает руки «агенту СБУ», второй – допрашивает его и обыскивает сумку.

Отвечая на вопросы силовиков, задержанный говорит: «Мне сказали подрезать электростолб». На видео показано, что при обыске сумки у Лимешко якобы нашли паспорт гражданина Украины, миграционную карту, две тротиловые шашки, накольный механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.

Следом за этим видео ФСБ разослала по российским медиа еще одно – с допросом Лимешко. На ролике запечатлено, как задержанного ведут по коридору, снимают наручники и заводят в кабинет. На его лице видны ссадины – на носу и рядом с левым глазом. Лимешко говорит, что осенью 2015 года он «проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы».​

«Мы обучались физической подготовке, стрелковой подготовке, взрывному делу и тактике специальной подготовке», – говорит Лимешко на видео.

Задержанный заявляет, что он зашел «на территорию Республики Крым и в целом России для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий». Лимешко также сказал, что его куратором был человек по имени Дмитрий из мариупольского управления СБУ.

«Прибыв в Херсон 2 июля, мы встретились с сотрудником Службы безопасности Украины по Херсонской области, которого звали Андрей, который также, возможно, известен под именем Артур», – сказал задержанный на допросе.

По словам Геннадия Лимешко, ему предложили подорвать электроопору между Судаком и Новым Светом, разрушить дорогу путем обвала камней, а также поджечь свалку в поселке Рыбачье и лесной массив возле Алушты. Лимешко сказал, что согласился и получил за это 5 тысяч гривен.

Киевский районный суд Симферополя 13 августа отправил Геннадия Лимешко под арест на два месяца. По информации пресс-службы суда, крымское управление ФСБ России открыло против украинца дело по ч. 1 ст. 223.1 Уголовного кодекса – «незаконное изготовление взрывчатых веществ». Об открытии дел по статье «диверсия» – информации нет. Либо оно не было возбуждено, либо ФСБ просто об этом не сообщила.

Реакция Украины

Служба безопасности Украины назвала сообщение ФСБ «очередной провокацией» и «фейковой новостью».

Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова

«Российская ФСБ обратилась к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы «агента СБУ». Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями. На фоне ухудшения жизни крымчан, ФСБ снова запускает «заезженную пластинку», пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в АР Крым», – говорится в сообщении спецслужбы.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила в комментарии Крым.Реалии, что Геннадий Лимешко никогда не был сотрудником их ведомства.

А пресс-служба Вооруженных сил Украины подтвердила, что задержанный проходил службу в ВСУ с ноября 2016 года, но в мае 2017 года был уволен из-за «служебного несоответствия».

Никакого отношения к Вооруженным силам Украины сейчас он не имеет

«Геннадий Лимешко проходил военную службу в одном из подразделений Вооруженных сил Украины на должности рядового и сержантского состава: с ноября 2016-го по май 2017 года. В мае был уволен по статье 26 Закона Украины «О военной службе» из-за служебного несоответствия. Никакого отношения к Вооруженным силам Украины сейчас он не имеет», – заявил в комментарии для Крым.Реалии заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

Государственная пограничная служба Украины заявила, что Геннадий Лимешко действительно пересек админграницу с Крымом 9 августа. Пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян в эфире «5 канала» заявил, что у задержанного украинца не было никаких запрещенных предметов, тем более тротиловых шашек. В связи с этим, по мнению представителя украинской Госпогранслужбы, нет оснований считать, что Лимешко является диверсантом или представителем спецслужб.

«Мой муж невиновен»

Геннадию Лимешко 24 года. Он родился в 1992 году в поселке Сахновщина Харьковской области. Там же окончил школу.

Геннадий женат и имеет малолетнего ребенка, которому еще не исполнилось года. До того, как Лимешко попал в Вооруженные силы Украины, он проходил службу в 8-ой отдельной роте «Аратта». Это формирование с 2014-го до начала 2016 года было подразделением ДУК «Правый сектор», потом переформатировалось в батальон и вошло в состав «Украинской добровольческой армии». Участие Лимешко в «Аррате» корреспонденту Крым.Реалии подтвердила координатор штаба этого батальона Ольга Браун.

«Он действительно был у нас в батальоне с февраля 2015-го по август 2016 года. Перешел на контрактную службу 64-ю бригаду», – сказала Ольга Браун.

В «Аратте» у Лимешко был позывной «Морфин». Это следует из поста в фейсбуке бывшей участницы ДУК «Правый сектор» Алины Косовской, опубликованного в 2015 году. В нем она пишет, что «Морфин» находится на ротации дома и просит переслать деньги на карту, принадлежащую Геннадию Лимешко.

По всей видимости, службу в «Аратте» проходила и жена задержанного – Ирина Лимешко. На ее странице в фейсбуке есть фото, на которых она в военной форме и бронежилете среди других членов этой роты.

Ирина – медик по образованию, и, вероятно, в «Аррате» выполняла обязанности врача или медсестры. На одной из фото на ее странице она оказывает медпомощь раненому бойцу. Также Ирина публиковала снимки с протестов на Майдане, где она находится среди протестующих с отличительными знаками медика.

Родственники Лимешко неохотно идут на связь с журналистами и не дают комментариев по поводу военного прошлого Геннадия. Его мать Римма Рыжкова рассказала корреспонденту Крым.Реалии, что в последний раз ее сын выходил на связь со своей женой 9 августа. Она также добавила, что Геннадий с мая этого года находился в Мариуполе.

У него здесь маленький ребенок, нет еще и годика. Ребенок болеет – он и поехал на заработки в Мариуполь

«Он уехал из дома в мае этого года в Мариуполь на работу. Звонил очень редко – чаще писал. Только все переговоры были на домашнюю тематику. У него здесь маленький ребенок, нет еще и годика. Ребенок болеет – он и поехал на заработки в Мариуполь», – рассказала Римма Рыжкова.

На вопрос о том, где и кем Геннадий Лимешко работал в Мариуполе, его мать не ответила. Она считает, что Геннадий дал ФСБ признательные показания под давлением и пытками.

«После задержания у него нос был сбит, и на щеке тоже ссадины. На этом видео дураку видно, что все замазано кремом, только глаз черный. И рассказывает как по писаному. А то, что он проходил обучение, мы слышим впервые», – сказала мать задержанного.

Его супруга Ирина Лимешко в переписке с корреспондентом Крым.Реалии также заявила, что ее муж не виновен. По ее словам, информацию о задержании Геннадия она узнала по телевидению.