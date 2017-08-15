В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ России во вторник, 15 августа, сообщили о задержании гражданина Украины Геннадия Лимешко. В понедельник, 14 августа, подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал его на два месяца. Российские спецслужбы называют мужчину «агентом СБУ» и подозревают в подготовке диверсий на полуострове. В самой СБУ назвали действия сотрудников ФСБ «очередной провокацией».

По версии российских спецслужб, задержанный – сотрудник СБУ в Херсонской области, а в Крым его направили для «осуществления диверсионных актов». Во время задержания, которое было записано на видео, он назвал себя Геннадием Лимешко и сказал, что ему дали задание «подрезать электростолб».

По данным ФСБ, в Крыму мужчина должен был якобы привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач Судак – Новый Свет. Кроме того, российские силовики утверждают, что задержанный готовился поджечь лесные массивы в районе Судак – Рыбачье – Алушта, создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак – Новый Свет а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

«Установлено, что гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ, 9 августа 2017 года прибыл в Крым», – сказано в сообщении.

«У иностранца обнаружены и изъяты две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, накольный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередач) и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в Службе безопасности Украины)», – добавили в ФСБ.

В следственном отделе УФСБ России в Крыму и Севастополе возбудили по этому факту уголовное дело. Под арестом задержанный будет находиться до 13 октября 2017 года.

В СБУ сообщение российских силовиков назвали «очередной провокацией».

«Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями. На фоне ухудшения жизни крымчан ФСБ снова запускает «заезженную пластинку», пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в АР Крым», – сказано в сообщении украинского ведомства.

Напомним, что Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.