СБУ назвала провокацией ФСБ задержание «украинского диверстанта» в Крыму

В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании в аннексированном Крыму «агента СБУ».

«Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями. На фоне ухудшения жизни крымчан, ФСБ снова запускает «заезженную пластинку», пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в АР Крым», – сказано в сообщении.

В ФСБ России утверждают, что сотрудники службы 12 августа задержали в аннексированном Крыму при попытке повредить линию электропередачи Судак – Новый Свет гражданина Украины, «агента СБУ», которого якобы направили на полуостров для осуществления диверсий.

Российские спецслужбы обнародовали видео задержания мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко и сказал, что ему дали задание «подрезать электростолб».

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 15 августа на два месяца гражданина Украины Геннадия Лимешко – до 13 октября.

В Генштабе Украины Крым.Реалии сообщили, что проверяют информацию.

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.