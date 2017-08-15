ФСБ России обнародовала видео задержания «агента СБУ» в Крыму

ФСБ России опубликовала видео задержания в аннексированном Крыму мужчины, которого российские спецслужбы называют «агентом СБУ» и подозревают в подготовке диверсий на полуострове.

По словам задержанного, его зовут Геннадий Лимешко, он 1992 года рождения. На камеру он сказал, что ему дали задание «подрезать электростолб».

В ФСБ России утверждают, что сотрудники службы 12 августа задержали в аннексированном Крыму гражданина Украины, сотрудника СБУ в Херсонской области, «направленного в Крым для осуществления диверсионных актов».

У задержанного якобы изъяли две тротиловые шашки, механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 15 августа на два месяца гражданина Украины Геннадия Лимешко, сообщили в пресс-службе суда.

В Генштабе Украины Крым.Реалии сообщили, что проверяют информацию.

В СБУ Украины сообщили Крым.Реалии, что готовят официальное заявление по этому поводу и опубликуют его в ближайшее время.

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.