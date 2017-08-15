Суд в Крыму арестовал задержанного ФСБ «агента СБУ» на два месяца

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца гражданина Украина Геннадия Лимешко, о задержании которого сообщила ФСБ России. Российские спецслужбы называют мужчину «агентом СБУ» и подозревают в подготовке диверсий в аннексированном Крыму.

Решение было принято 14 августа, сообщили в пресс-службе суда.

«Киевским районным судом г. Симферополя в открытом судебном заседании рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела Управления ФСБ России по Республике Крым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лимешко Геннадия Геннадьевича, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 УК Российской Федерации, сроком на 02 месяца 00 суток, до 13 октября 2017 года», – отметили в суде.

В ФСБ России утверждают, что сотрудники службы 12 августа задержали в аннексированном Крыму при попытке повредить линию электропередачи Судак – Новый Свет гражданина Украины, «агента СБУ», которого якобы направили на полуостров для осуществления диверсий.

Российские спецслужбы обнародовали видео задержания мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко и сказал, что ему дали задание «подрезать электростолб».

В Генштабе Украины Крым.Реалии сообщили, что проверяют информацию.

В СБУ Украины сообщили Крым.Реалии, что готовят официальное заявление по этому поводу и опубликуют его в ближайшее время.

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.