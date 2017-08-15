Крымские газеты пишут о поджогах Тихой бухты, о повышении тарифов на проезд на междугородные рейсы, а также о подготовке субъектового закона о введении курортного сбора.

«Крымская правда» в статье «Кому выгодно жечь Тихую бухту?» пишет об участившихся пожарах под Коктебелем:

«С 12 августа в Тихой бухте горит трава. Люди бегают с бутылками с водой, ездят на машинах на очаги возгорания еще до того, как подъезжают пожарные. Огонь удается остановить снова и снова, но гости и жители Коктебеля уверены ‒ это не последний пожар. Они считают, что это поджоги, которые устраивают специально».

По мнению отдыхающих, их хотят выжить с территории, потому что это выгодно чиновникам. По их словам, поджоги могут устраивать экологи. Отдыхающие конфликтуют с сотрудниками организации, которая должна следить за порядком на территории. По закону, сюда нельзя заезжать на автомобилях – ограничение обусловлено статусом Тихой бухты. В организации свою причастность к пожарам отрицают.

«Крымская газета» в материале «Цена в отрыве» рассказывает о том, что в Крыму повысили тарифы на проезд на междугородные рейсы.

Люди возмущены – почему вдруг в разгар туристического сезона взлетела цена на проезд

По информации издания, перевозчики, которые подняли тарифы, сделали это неожиданно. Разница в стоимости забронированного билета на сайте «Госавтотранса» у разных перевозчиков на маршруте от автостанции Симферополь («Курортная») до Севастополя составляет 189 рублей. Люди возмущены – почему вдруг в разгар туристического сезона взлетела цена на проезд по маршруту Симферополь – Ялта. К тому же, оказалось, что цены на проезд по межгороду у перевозчиков отличаются.

«Цена 138 рублей на этом маршруте была почти все лето, потом – 166 рублей. А сегодня (13.08.2017) и того выше – 184 рубля. Так ведь и на какой автобус – не самый комфортабельный «эталон»! – пишут крымчане в соцсетях.

«Крымские известия» рассказывают о подготовке на полуострове субъектового закона о введении курортного сбора.

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе полагает, что отдыхающие «не будут в восторге от необходимости раскошеливаться на право отдыхать посреди мусора, с местами убитой инфраструктурой и сложности транспортной логистики».

Глава профильного комитета Госсовета Крыма Алексей Черняк заявил, что курортный сбор будут платить отнюдь не все. Плательщиками налога являются физические лица, достигшие совершеннолетия и проживающие в объектах размещения более 24 часов. Кроме того, в законе определены около двух десятков льготных категорий граждан. Во время обсуждения субъектового закона эксперты предложили установить в Крыму нулевую ставку налога на период низкого сезона: с ноября по апрель, за исключением новогодних праздников. В остальное время в первый год действия закона будет применяться тарифная ставка в размере не более 50-ти рублей в сутки с человека.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове